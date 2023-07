Guerra Ucrania Rusia, noticias de hoy. directo

Las alertas meteorológicas se dispararon anoche en Kiev y en muchas regiones del norte y centro de Ucrania: informa Rbc-Ukraine. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, 11 drones kamikaze rusos fueron derribados. Los servicios de emergencia prorrusos en el territorio ocupado de Zaporizhia acusaron a las fuerzas ucranianas de bombardear la ciudad de Tokmak con bombas de racimo. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que las fuerzas rusas repelieron un ataque del ejército ucraniano en el área de Karmazinovka de la región de Lugansk, Ucrania, y avanzaron a una profundidad de un kilómetro y medio en un frente de dos kilómetros. El presidente ucraniano Zelenki se reunió hoy con Biden en Vilnius, donde se lleva a cabo la cumbre de la OTAN.





“,”postId”:”9a0359d5-fefc-4b0f-86df-1fbb880355ed”}],”publicaciones”:[{“timestamp”:”2023-07-12T07:30:00.510Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 09:30:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Ucraina, Von der Leyen: \”Riforme per Ue utili anche per Nato\””,”content”:”

\”Forniamo un contributo importante anche per quanto riguarda il desiderio dell’Ucraina non solo di aderire all’Ue ma anche alla Nato. E’ indispendabile per ciò che ci siano le riforme, il rafforzamento delle Istituzioni, la lotta alla corruzione, e qui la Commissione europea sta lavorando a stretto contatto con l’Ucraina per fare queste riforme. Ed è incredibile vedere come l’Ucraina si sta riformando nonostante questa guerra. La velocità con la quale lo sta facendo\”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al summit della Nato a Vilnius.

“,”postId”:”b53b4162-5aa6-4d84-b704-bff9880f57f1″},{“timestamp”:”2023-07-12T07:20:24.713Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 09:20:24+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Zelensky: \”Discutere di garanzie sicurezza prima che di Nato\””,”content”:”

\”Voglio discutere con i partner della Nato delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina nel suo cammino verso la Nato\”. Lo ha detto il presiente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al summit di Vilnius.

“,”postId”:”844fcb56-3341-4a09-b2d9-9c39e086f5f5″},{“timestamp”:”2023-07-12T06:38:35.814Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 08:38:35+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Kiev: abbattuti 11 droni russi in seconda notte attacchi sulla Capitale”,”content”:”

L’Ucraina ha annunciato di aver abbattuto 11 droni russi nella seconda notte di attacchi da parte delle truppe di Mosca sulla capitale Kiev, mentre i leader della Nato si preparavano a incontrare il presidente Volodymyr Zelensky a Vilnius. \”Un totale di 15 droni kamikaze sono stati coinvolti nell’attacco: 11 di loro sono stati distrutti nelle aree di responsabilità dei comandi aerei del Centro e dell’Est\”, ha detto l’aeronautica ucraina sui social media.

“,”postId”:”17663eb1-bf53-417e-ae58-dbec25b72dfa”},{“timestamp”:”2023-07-12T06:16:28.754Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 08:16:28+0200″,”altBackground”:false,”social”:{“socialType”:”twitter”,”src”:”https://twitter.com/SkyTG24/status/1679004796915945472″,”content”:”https://twitter.com/SkyTG24/status/1679004796915945472″,”cookieAllowed”:true},”postId”:”6b8e2838-1be4-46fc-8b75-3ad4355822f2″},{“timestamp”:”2023-07-12T06:15:29.307Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 08:15:29+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Lavrov: \”Fine guerra se Occidente smette di volerci sconfiggere\””,”content”:”

La guerra in Ucraina non finirà fino a quando l’Occidente non smetterà di tentare di sconfiggere Mosca. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista ai media indonesiani. In un’intervista al quotidiano indonesiano Kompas prima degli incontri con le sue controparti del sud-est asiatico a Giakarta questa settimana, Lavrov ha criticato gli Stati Uniti e i suoi alleati per aver sostenuto l’Ucraina. \”Non c’è stato alcun segno di un cambiamento nella loro posizione e stiamo vedendo come l’America e i suoi complici stiano continuamente pompando armi in Ucraina e spingendo (Zelensky) a continuare a combattere\”, ha denunciato. Lavrov parteciperà alle riunioni dei ministri degli Esteri del vertice dell’Asia orientale e del forum regionale dell’Asean venerdì, con il segretario di Stato americano Antony Blinken. I capi delle due diplomazie si sono incontrati brevemente l’ultima volta a marzo, in una riunione del G20 in India.

“,”postId”:”ae59dc3e-fbff-46fb-bb8a-c51f467e834d”},{“timestamp”:”2023-07-12T05:40:25.872Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 07:40:25+0200″,”altBackground”:false,”title”:”A Vilnius atteso bilaterale Zelensky-Biden”,”content”:”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha in programma una serie di incontri bilaterali con i leader della Nato, a margine del vertice dell’Alleanza a Vilnius. Lo riporta il Guardian. Zelensky parteciperà alla sessione inaugurale del Consiglio Nato-Ucraina, un organismo istituito per rafforzare le relazioni tra Kiev e i 31 membri dell’Alleanza. Si vedrà separatamente poi con il presidente Usa, Joe Biden.

“,”postId”:”1829c207-e566-4fae-b9a7-7d036a786dc2″},{“timestamp”:”2023-07-12T05:28:16.938Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 07:28:16+0200″,”altBackground”:false,”title”:”New York Times, \”Casa Bianca sta discutendo invio missili a lungo raggio\””,”content”:”

L’amministrazione Biden sta discutendo in modo riservato se inviare in Ucraina missili a lungo raggio. Lo scrive il New York Times, citando fonti americane ed europee, e spiegando che si tratta di sistemi missilistici Atacms dotati di missili cruise guidati con una gittata di oltre 300 chilometri. Kiev chiede da tempo questi missili definendoli cruciali per sconfiggere i russi, ma finora gli Stati Uniti si sono opposti al loro invio, sostenendo che il fatto che possono raggiungere il territorio russo o la Crimea costituisce un pericoloso rischio di escalation del conflitto. Ieri, comunque, durante il summit Nato di Vilnius, la Francia si è impegnata a fornire a Kiev i missili a lungo raggio Scalp, con una gittata di 250 chilometri, un sistema d’arma simile ai Storm Shadow, che Londra ha consegnato all’Ucraina lo scorso maggio. Ora, secondo quanto rivelato dal Times, Washington starebbe valutando se seguire il loro esempio inviando i sistemi Atacms, con una gittata ancora superiore. Ma dal Pentagono si avvisa che le scorte di questi missili solo relativamente ridotte ed un loro invio a Kiev potrebbe mettere a rischio gli interessi di sicurezza Usa in altre parti del mondo.

“,”postId”:”5cf33595-b41d-4db9-b807-13b98af76c07″},{“timestamp”:”2023-07-12T05:27:33.682Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 07:27:33+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Mosca, da inizio controffensiva Kiev ha perso 26mila soldati”,”content”:”

L’Ucraina \”ha perso più di 26 mila soldati e 3 mila carri armati\” dall’inizio della sua controffensiva, secondo il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu, il quale ha affermato che l’esercito ucraino non ha raggiunto nessuno degli obiettivi proposti. Secondo il capo della Difesa, la Russia ha distrutto durante questo periodo 21 aerei, 5 elicotteri, 1.244 carri armati e altri tipi di veicoli corazzati, \”inclusi 17 carri armati tedeschi Leopard, cinque carri armati AMX francesi su ruote e 12 veicoli corazzati americani Bradley\”.

“,”postId”:”68594d80-af31-45c4-a099-3bbd115b5a65″},{“timestamp”:”2023-07-12T04:51:28.239Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 06:51:28+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Medvedev: \”Vertice Nato avvicina la Terza guerra mondiale\””,”content”:”

I risultati preliminari del vertice della Nato di Vilnius avvicinano la Terza guerra mondiale. Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. \”L’Occidente, completamente impazzito, non poteva pensare ad altro. Prevedibilità ai massimi livelli, fino all’idiozia. È un vicolo cieco. La Terza guerra mondiale si avvicina\”, ha dichiarato, aggiungendo che questo significa che \”l’operazione militare speciale continuerà con gli stessi obiettivi\”, uno dei quali \”è impedire al gruppo nazista di Kiev di aderire alla Nato\”.

“,”postId”:”0031e813-3f47-4e67-9c48-9c2647d00ac1″},{“timestamp”:”2023-07-12T04:50:35.960Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 06:50:35+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Allarmi aerei a Kiev e in regioni del centro-nord”,”content”:”

Allarmi aerei sono scattati questa notte a Kiev e in diverse regioni settentrionali e centrali dell’Ucraina: lo riporta Rbc-Ucraina. Secondo l’Aeronautica militare c’è il pericolo di attacchi con droni kamikaze da parte delle forze russe.

“,”postId”:”a1cd703d-247a-4dc1-8409-7a61ec074c2c”},{“timestamp”:”2023-07-12T04:50:15.314Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 06:50:15+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Polizia ucraina a Tokyo impara a identificare vittime di guerra”,”content”:”

Alti funzionari di polizia ucraini hanno iniziato a Tokyo un programma di formazione sulle modalità di identificazione delle vittime di guerra: l’obiettivo è imparare dall’esperienza fatta dai medici giapponesi nel campo delle autopsie di massa dopo il disastro del terremoto-tsunami del 2011. Lo riporta l’agenzia di stampa giapponese Kyodo News. Nel corso del programma, che durerà cinque giorni, 10 funzionari di polizia ucraini saranno addestrati sulle procedure delle autopsia di massa, a raccolta di campioni e l’analisi del Dna, ha reso noto l’Agenzia nazionale di polizia giapponese.

“,”postId”:”047ecdc6-f9a7-42f9-b5e3-d6c1ce907403″},{“timestamp”:”2023-07-12T04:49:54.608Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 06:49:54+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Da Varsavia infrastrutture per addestrare i piloti Kiev su F-16″,”content”:”

La Polonia fornirà infrastrutture per l’addestramento dei piloti ucraini sugli F-16 nell’ambito della cosiddetta coalizione dei caccia: lo ha detto ieri il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, come riporta Ukrainska Pravda. Commentando l’accordo siglato a margine del vertice Nato di Vilnius per iniziare l’addestramento degli ucraini sui jet statunitensi, Blaszczak ha ringraziato la Danimarca e l’Olanda per \”aver lanciato e coordinato questa importantissima iniziativa\”. Questa, ha aggiunto il ministro, \”è un’altra prova della nostra determinazione a sostenere l’Ucraina contro la brutale invasione della Russia. Da parte mia, prometto sostegno aprendo l’accesso alle nostre infrastrutture e ai corsi di formazione\”.

“,”postId”:”9e2dae21-fa36-4c9c-a421-17695084e684″},{“timestamp”:”2023-07-12T04:49:39.689Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 06:49:39+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Wagner, tra l’esilio in Bielorussia e l’Africa: come cambierà l’esercito di Prigozhin”,”content”:”

Il capo dei miliziani russi starebbe già scontando il suo \”esilio\” nel Paese di Minsk, come confermato dal presidente Lukashenko. E i suoi soldati, stimati intorno ai 25mila? \”\”Siamo a breve distanza dal confine bielorusso con l’Ucraina\”, fa sapere il loro responsabile dell’addestramento alle armi pesanti. E aggiunge: la milizia \”lavora in Siria, Libia, Repubblica Centrafricana, Mali\”. COSA SAPERE

“,”postId”:”9f246748-32be-40af-a1f1-ac9452296e79″},{“timestamp”:”2023-07-12T04:49:22.840Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 06:49:22+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Ucraina, ecco chi sono i mercenari del gruppo Wagner guidati da Prigozhin”,”content”:”

Si tratta di una compagnia paramilitare privata russa nata nel 2014 e guidata da Evgeny Prigozhin, \”il cuoco di Putin\”. Gli uomini sono stati utilizzati in vari teatri di guerra, dal Donbass alla Libia e alla Siria. Nel 2022 viene dispiegata nel conflitto in Ucraina in varie missioni e battaglie, come quella di Bakhmut, ma nel 2023 entra in rotta di collisione con il Cremlino. LA STORIA

“,”postId”:”f94973fb-550d-4f98-a127-4f0819a8ee80″},{“timestamp”:”2023-07-12T04:49:08.072Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 06:49:08+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Cos’è il super missile russo Sarmat e quante testate nucleari trasporta”,”content”:”

Putin è tornato a ventilare il dispiegamento “nel prossimo futuro” di questi missili balistici intercontinentali pesanti trasportabili, che sono capaci di contenere fino a 10 testate nucleari con un solo vettore, veicolandole fino all’altro capo del globo . \”Sono in grado di eludere qualsiasi sistema di difesa antimissile\”, ha aggiunto il presidente russo. I DETTAGLI

“,”postId”:”d1b170fc-9401-47ce-98e2-c6caa4079c09″},{“timestamp”:”2023-07-12T04:48:56.168Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 06:48:56+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti”,”content”:”

Le armi nucleari tattiche hanno un potenziale e una gittata inferiori rispetto a quelle strategiche, in modo da colpire obiettivi specifici sul campo, e sono trasportabili in modo più facile. Stando ad alcune stime, la Russia ne avrebbe circa 1.900. Per capirne l’impatto, abbiamo simulato un lancio sul Colosseo a Roma. COSA SAPERE

