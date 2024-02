En Davos no se alquilan patines a judíos ortodoxos, pero el antisemitismo no tiene nada que ver

En la estación de esquí de Bisha, en Davos, se ha colocado en los últimos días un cartel que dice: “No alquilamos material deportivo a nuestros hermanos judíos”. Pero esta vez el antisemitismo no tiene nada que ver con eso. Aquí porque. Ingrese el nuevo canal whatsapp Por Fanpage.it

“No alquilamos equipos deportivos a nuestros hermanos judíos”. El mensaje colgado frente a un restaurante de la zona está generando debate porque es un recordatorio del antisemitismo en los años más oscuros del siglo XX. Estación de esquí de Pescia en DavosSuizo. Aquí, según informa 20 Minutos, el pasado domingo un chico de 21 años, perteneciente a una familia judía ortodoxa, de vacaciones, se acercó al local, que también está especializado en el alquiler de material deportivo, con la intención de alquilarlo por unas horas. en aviones.

Pero el joven encontró en la entrada un texto escrito en letras hebreas: “Debido a varios incidentes muy perturbadores, incluido el robo de un trineo, Ya no alquilamos material deportivo a nuestros hermanos Judío. Esto se aplica a todos los equipos deportivos como esquís, tablas de viento, trineos y raquetas de nieve. gracias por entender”.

La policía abrió una investigación por cargos de incitación al odio.

La imagen del cartel, expuesta en una ciudad popular entre los turistas judíos ortodoxos, provocó una comprensible indignación y cierta preocupación. La Federación Suiza de Comunidades Israelíes (FSCI) se mostró horrorizada, y el propio secretario general Jonathan Kreutner, que se encontraba de vacaciones en Davos, calificó el mensaje de “impactante y claramente discriminatorio”. Esto se debe a que el comportamiento de algunos individuos llevó al castigo de toda una sociedad. Kröttner explicó a Tages Anzeiger que la FSCI está evaluando si emprender acciones legales. Y añadió: “Estas generalizaciones van demasiado lejos”. La policía del cantón de Grisones también se interesó y abrió una investigación. El presunto delito es discriminación e incitación al odio.

READ Respetado corresponsal de guerra estadounidense que ahora apoya varias teorías de conspiración. “Un secreto desesperado para los niños judíos, no para los palestinos.” Ex embajador: “¿Quieres imitar a los nazis?”

La disculpa del propietario y sus motivos.

Tras la polémica, el dueño del restaurante pidió disculpas. El cartel, que inicialmente estaba escrito en hebreo, fue sustituido por uno en varios idiomas que explica las condiciones de alquiler de material deportivo. Han llegado muchos invitados: el gerente del lugar específico de Pischa. Vestida inapropiadamenteAlquilaron esquís y descendieron al valle de un modo u otro. Y luego Si no pueden continuar, llame a los servicios de emergencia.

Tazni'ut y modestia en el vestir.

Tales comportamientos podrían deberse a un estricto principio religioso observado por los judíos ortodoxos llamado “tznio“, un concepto utilizado para describir tanto la calidad de la humildad y la modestia como un conjunto de leyes religiosas judías relacionadas con el comportamiento en general, y especialmente entre los sexos. El término también se utiliza a menudo para describir Código de vestimentaEstas reglas evitarán específicamente que los creyentes que tengan la intención de observar a Tzenius usen ropa excesivamente extravagante. Entonces, ¿qué pasó con Bisha? En pocas palabras, algunos clientes que son miembros de la fe judía ortodoxa se negaron a usar ropa y calzado adecuados para las altas montañas.

judío ortodoxo

Esta circunstancia fue confirmada por la empresa de alquiler acusada de antisemitismo: “Lamentablemente este no es un caso aislado en absoluto, son experiencias cotidianas que nos tocó vivir”. Según los responsables de la estación de Bisha, algunos turistas judíos exigieron poder alquilar esquís. No se necesitan zapatos para la nieve.Acto seguido dejaron los mismos esquís en las pistas y alertaron a los servicios de emergencia, aunque resultaron ilesos. “Ya no queremos correr el riesgo de que, tarde o temprano, uno de estos invitados provoque un accidente grave”.

Así, no hay discriminación religiosa, sino una cuestión banal de seguridad y responsabilidad: “Si ciertos grupos de turistas no quieren respetar las reglas mínimas de decencia, ese es su problema. Y el hecho de que ya no queramos alquilar cualquier cosa para ellos No tiene nada que ver con la fe, el color de la piel o las inclinaciones personales, “Pero sólo con el hecho de que ya no queremos tener estas discusiones y fricciones diarias”.