Activistas medioambientales destrozan coches en toda Europa Tienen con estos modelos.

Cualquiera que tenga un coche sabe perfectamente que a veces es necesario hacer sacrificios evidentes para poder permitírselo: a menudo lo estropean como a un niño.

Mantenimiento y limpiezaY pinturas y perfumes: los coches muchas veces también son nuestra tarjeta de visita y dicen mucho de nosotros. una personalidad.

allá Nos importa muchoEvidentemente, esperamos que también dure mucho tiempo: por eso, a veces, acabamos literalmente en el fondo. choque.

Esto sucede, por ejemplo, cuando nos encontramos sin previo aviso con una Daño evidente A nuestro coche: A veces, entramos en pánico total.

intenta Robosdaño estructural, Vidrios rotos, rayones, Y no sólo eso: a menudo incluso acciones reales Vándalos. Algunos, incluso por razones Ambiental.

Vandalismo medioambiental en los coches, todo es verdad

Así es, estamos hablando de negocios. Sabotaje ambiental: Operaciones planificadas y organizadas en toda Europa según un plan preciso; La de Aumentar la conciencia La comunidad internacional en temas de sostenibilidad ambiental y riesgos para el planeta. Sin embargo, es una pena que esto se haga.Daños a los automovilistas.

Esto sucede mucho en toda Europa. Algunos modelos están específicamente dirigidos y, en algunas ciudades, también son una especie de símbolo del i-process.Contaminación global. En cuanto a ventajas, hablemos de los modelos SUV. Son los más atacados: pero ¿Qué hacen exactamente? ¿Vándalos?

Daños a los SUV, eso es lo que hacen

Los activistas del creciente movimiento son particularmente feroces con los neumáticos de los SUV, los vehículos más populares del mundo: prácticamente son Desinflar neumáticos Para dejarlo inservible. La razón que han dado los activistas es que los SUV consumen mucho más combustible que otros vehículos y, por tanto, contaminan más.

De Zurich a París, de Berlín a Riga, en todas partes “extintor de neumaticos” Así lo llaman, hacen daño. La operación actual comenzó en el Reino Unido pero rápidamente se extendió a hasta veinte estados, si no más. La peculiaridad de los actos de vandalismo es también que los responsables, una vez cometidos el acto, también dejan una huella. Boleto en la ventanilla del auto.

Lo hacen no sólo para “presentarse” y exigir acción, sino para recordar su intervención. No está dirigido a la persona. Que, a pesar de sí mismo, golpeó, pero ensección“Sobre todo en coches de este tipo, ya que con su intervención no se pretende perjudicar a nadie, sino concienciar a todo el mundo de la importancia Crisis ambiental mundial.