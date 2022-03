Ucrania – Rusia, noticias de hoy de la guerra. Zelensky: “Necesitamos otras armas, hemos esperado mucho tiempo”. Bombardeo de un laboratorio nuclear en Kharkiv

Este es el trigésimo segundo día de guerra para Ucrania. Comenzó con un llamamiento muy fuerte a Occidente del presidente Zelensky: “Necesitamos armas. Sin tanques y aviones no salvaremos a Mariupol”. Durante la noche, nuevas bombas estallaron sobre la capital, causando 4 heridos, entre ellos un niño. Habiendo dicho que quería concentrar sus fuerzas en el Donbass, Rusia continuó así Ataques a ciudades de todo el país.. Otro general ruso fue asesinado en Kherson, el séptimo, según algunas fuentes. Según los medios ucranianos, las fuerzas de Kiev recuperaron territorio en las regiones de Zaporizhzhya y Sumy. La Agencia Internacional de Energía Atómica advierte: “Estamos preocupados por los trabajadores de Chernóbil”.

Desde VarsoviaPresidente de los Estados Unidos, Joe Biden convertido A los rusos: “Sus acciones no son las acciones de una gran potencia, Putin los aisló del mundo”. Mencionaste Woytjla (“No tengas miedo”) Dijo que “Putin no puede permanecer en el poder” (la oración luego se eliminó en parte) porque era un “carnicero”. Palabras duras y reacción inmediata del Kremlin. de acuerdo a El Correo de WashingtonR, el presidente de EE. UU. levantó las restricciones, desplazando a los propios funcionarios de la Casa Blanca. Durante el discurso de Biden, Poderosas explosiones en Lviv, la ciudad más cercana a la frontera polaca, y por tanto al territorio de la OTAN. Una planta nuclear en Kharkiv también fue atacada.

07:39 Kiev: 40.000 ucranianos han sido llevados a Rusia

Los invasores rusos evacuaron a 40.000 ucranianos de las zonas de guerra: fueron llevados a los territorios ocupados o directamente a Rusia. Así lo aseguró la ministra ucraniana para la Reintegración de los Territorios Ocupados, Irina Vereshuk.

07:00 CNN: Las regiones orientales de Kharkiv han sido restauradas

El viernes, un contraataque ucraniano al este de Kharkiv condujo a la recuperación de varias posiciones. Así lo informó CNN, que cita fuentes del gobierno local. Según la televisión estadounidense, un video muestra a las fuerzas ucranianas tomando el control de Vilkivka, a unos 32 kilómetros de la frontera rusa en el noreste de Ucrania.

06:20 Medios ucranianos: las fuerzas de Kiev se están poniendo al día

Los medios ucranianos informaron que las fuerzas de Kiev recuperaron el control de algunos centros urbanos. de acuerdo a Independiente de Kiev Las ciudades de Poltavka y Malynivka, en la región sureste de Zaporizhzhia, fueron liberadas, mientras que antes se declaró la liberación de la ciudad de Trostyanets, en la región norte de Sumy.

05:30 Kasparov a Estados Unidos: “No hay ralentización en el cambio de régimen”

El campeón de ajedrez ruso Garry Kasparov ha abrazado las palabras del presidente estadounidense Joe Biden, instándolo a no “retroceder” en la necesidad de un cambio de régimen en Moscú. “Cuando un régimen es represivo, asesino, dictatorial y está dirigido por alguien que ha cometido crímenes de guerra en varios países, incluido el propio, ¿qué se debe esperar que no sea un cambio de régimen?”. contra el presidente ruso Vladimir Putin.

Ningún líder mundial libre debería dudar en afirmar abiertamente que el mundo sería un lugar mucho mejor si Putin ya no estuviera en el poder en Rusia. La mejor manera de lograr esto es decir exactamente eso. Rusia será un paria hasta que Putin se haya ido. – Garri Kasparov (@Kasparov63) 26 de marzo de 2022

04:41: Kiev: otro general ruso fue asesinado en una redada

El general ruso Yakov Rezantsev murió en un ataque cerca de la ciudad sureña de Kherson. Así lo afirmó el Ministerio de Defensa de Ucrania, citando a la BBC. Según una fuente occidental, es el séptimo general del ejército ruso asesinado en Ucrania.

04:37 GB: Sanciones aliviadas con la retirada de Rusia

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, ha dejado en claro que Londres podría aliviar las sanciones a Rusia si Moscú busca un alto el fuego total en Ucrania y retira sus fuerzas.

03:44 Verse: Están preocupados por los trabajadores de Chernobyl

El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha expresado su “preocupación” por los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl después de que las fuerzas rusas tomaran el control de Slavutich, donde viven muchos de ellos. El regulador ucraniano informa que no ha habido rotación de personal en la planta de energía nuclear durante casi una semana.

“No hay información sobre cuándo o si habrá un nuevo cambio en el turno”, dijo Grossi.

03:27 Musk: “Putin es más rico que yo. No podemos irnos de Ucrania con él”.

ya he desafiado Putin en una pelea. Ahora Elon Musk vuelve a hablar del presidente ruso: “Creo que es significativamente más rico que yo”, dijo en una entrevista con Business Insider, y agregó que le sorprendió que hubiera guerra “en nuestro tiempo”. “No podemos permitir que Putin tome Ucrania”.

3:00 Trump: Obama renunció a Crimea y Biden es Ucrania

La guerra en Ucrania se convirtió en uno de los temas de la reunión de Donald Trump en Georgia. El expresidente ataca a los inquilinos demócratas de la Casa Blanca: “Obama renunció a Crimea, yo no doné nada y ahora Biden está renunciando a toda Ucrania”.



01:50 Varsovia: las conmovedoras palabras de Biden

El gobierno polaco saludó el duro discurso de Biden en Varsovia. Él dijo: “El jefe del país más poderoso del mundo vino a Varsovia y habló muy claramente sobre la agresión rusa: les dijo a los rusos que siempre hay tiempo para cambiar a un dictador. Fue una experiencia muy conmovedora y profunda”. dijo el portavoz polaco Lukas Jasina. “Putin -añadió el representante polaco- no puede ser aceptado de nuevo en nuestra sociedad”

01:18 Wp, los funcionarios de la Casa Blanca los volaron por Biden

Joe Biden fue sorprendido por los funcionarios de la Casa Blanca: En su discurso en Varsovia No había indicios de que Vladimir Putin no pudiera permanecer en el poder. El presidente de los Estados Unidos lo dijo de improviso. Informes sobre El Correo de Washington Citando algunas fuentes. Sin embargo, esta no es la primera vez que Biden decide publicar un mensaje de forma independiente. Como lo hizo cuando llamó a Putin un criminal de guerra.

01:00 Bombas en Kiev, 4 heridos

de acuerdo a Kiev independiente, Hubo un nuevo ataque en la región de Kyiv con 4 heridos, incluido un menor. Ocurrió en Boyarka, el centro de la ciudad a 20 kilómetros al suroeste de la capital.

00:20 Biden a los líderes de la oposición bielorrusa: “Los apoyamos”

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla con la líder de la oposición bielorrusa exiliada, Svyatlana Tikhanovskaya, mientras volaba en el Air Force One. Según el memorando de la Casa Blanca, él le agradeció por asistir a su discurso en Varsovia y enfatizó “el continuo apoyo de Estados Unidos al pueblo bielorruso en la defensa y promoción de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión y elecciones libres y justas”.

00:15 Inteligencia británica: misiles y bombas rusas por todo el país

La inteligencia del Ministerio de Defensa británico explica la posición de los militantes de la siguiente manera: “Las fuerzas aéreas y de misiles rusas continúan bombardeando objetivos en toda Ucrania, incluidos muchos en áreas civiles densamente pobladas. Rusia continúa dependiendo de las municiones disparadas por el ejército ruso. espacio aéreo, con el objetivo de reducir la exposición de sus aeronaves a las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania”, continúa el análisis desde Londres. EE. UU., que continúa modernizándose, informa tasas de falla de hasta el 60% y esto “exacerbará el problema de reservas cada vez más limitado de Rusia al obligarlo a volver a misiles menos avanzados o aceptar mayores riesgos para sus aviones”.

00:05 Zelensky: “Explosiones cerca de la frontera polaca, ¿estás esperando tanques rusos?”

El presidente ucraniano, Zelensky, apela al envío de armas: “Debes escuchar la posición de Ucrania. Y si no quieres escucharla, al menos escucha las explosiones que están ocurriendo cerca de la frontera polaca. ¿O estás esperando la llegada de los tanques rusos? ?”, dijo en un mensaje de video dirigido a los occidentales.

00:03 Zelensky: “Necesitamos más ayuda militar”

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha lanzado un nuevo llamamiento para dotar a su país de otras ayudas militares, desde tanques hasta sistemas de defensa antiaérea. “Nuestros socios tienen estas cosas, pero simplemente se cubren de polvo”, dijo el líder ucraniano en un nuevo video en Facebook. “Todo esto sirve no solo a la libertad de Ucrania, sino también a la libertad de Europa”, agregó. “Si Ucrania no recibe aviones militares, Rusia puede amenazar a los países vecinos”, dijo el propio Zelensky en una videoconferencia con su homólogo polaco Andrzej Duda. Según el periódico Kyiv Independent, Zelensky también dijo que estaba decepcionado por no recibir los MiG-29 de Polonia.

00.01 Verkhovna Rada: “Nuevo éxito de laboratorio de investigación nuclear”

El bombardeo ruso golpeó la planta de energía nuclear de Kharkiv. Así lo confirmó la Verjovna Rada en un tuit: según la “Rada”, que cita a la Inspección Estatal de Regulación Nuclear, en este momento “es imposible estimar el alcance de los daños causados ​​por las continuas hostilidades en la región”. .” del sitio nuclear.

??? Advertencia

El ejército ruso volvió a disparar contra una instalación de investigación nuclear en Kharkiv “Actualmente es imposible estimar el alcance del daño causado por las hostilidades ininterrumpidas en el área de la instalación nuclear” – la Inspección Reguladora de Energía Nuclear del Estado. – Verjovna Verjovna Verjovna Verjovna Rada – Verjovna Rada (@ua_parictures) 26 de marzo de 2022