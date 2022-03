Ucrania, Biden se encuentra con refugiados ucranianos: Putin es un carnicero. El Kremlin: “Es más difícil reparar las relaciones” – el mundo

Vladimir Putin “un carnicero”. Así es como el presidente estadounidense Joe Biden Durante el encuentro con refugiados ucranianos en Varsovia, Polonia. Después de reunirse con el primer ministro polaco y los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Ucrania, Biden se reunió con refugiados ucranianos en Varsovia. Las imágenes muestran al presidente de los EE. UU. en el estadio PGE Narodowy hablando y abrazando a una mujer, y tomándose selfies con niños en sus brazos. “Los niños me dijeron que rezara por sus padres y abuelos que han vuelto a luchar” en Ucrania, según Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos asume el papel de “consejero general” al abrazar y dejar de hablar con los refugiados: Él les dijo: “Ustedes son valientes”. “Biden dijo que no estoy seguro de que “Rusia haya cambiado su estrategia en Ucrania, luego de que el Ministerio de Defensa en Moscú anunciara que el objetivo primordial era ‘tomar el control de Donbass'”. He visitado refugiados ucranianos. No necesitan hablar el mismo idioma para entender el vórtice de emociones en sus ojos. Quiero agradecer a mi amigo, el chef José Andrés y su equipo, y quiero agradecer a la gente de Varsovia por abrir su corazón para ayudar”, tuiteó el presidente de Estados Unidos.

“Preparémonos para una larga lucha por la libertad”, dijo Biden nuevamente, hablando en Varsovia.. Al castillo real, el presidente estadounidense agregó: “Ucrania está al frente de la lucha por la libertad. Estamos con el pueblo ucraniano”. Rusia “asfixia la democracia” y quiere hacerlo “no solo en casa”. Biden agregó que Vladimir Putin tiene “la audacia” de decir que tiene “razón”, pero que “no hay justificación para invadir Ucrania”, y señaló que las acciones de Rusia amenazan con “décadas de guerra”. “La culpa es solo de Vladimir Putin”, él “ni siquiera debe pensar” en tocar una pulgada del territorio de la OTAN. “Tenemos una obligación sagrada” en el artículo 5 del Tratado de Alianza. Luego, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió al pueblo ruso en su discurso en Varsovia con estas palabras: “Usted no es nuestro enemigo”. “Este tipo no puede permanecer en el poder”, dijo Biden, refiriéndose a Vladimir Putin, a quien describió como un “dictador que intenta reconstruir un imperio”.

La respuesta del Kremlin no llegó demasiado tarde: “Los nuevos insultos de Biden a Putin reducen aún más la ventana de oportunidad para reparar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos”. Es extraño escuchar acusaciones de Biden sobre Putin, quien llamó al bombardeo de Yugoslavia y al asesinato de personas”. TASS citó al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo. Al comentar las declaraciones de Joe Biden, quien dice que Vladimir Putin no puede permanecer en el poder, un portavoz del Kremlin dijo -según CNN- “Esto no es algo que Biden decida. Es solo una elección de los ciudadanos de la Federación Rusa”. Con respecto a esta declaración, La Casa Blanca precisó que Biden “no estaba hablando de un cambio de régimen en Rusia”..

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió hoy en Varsovia con los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Ucrania, Dmytro Kuleba y Oleksiy Reznikov. La entrevista, realizada en el Marriott alrededor de una larga mesa blanca, es la primera entre el inquilino de la Casa Blanca y miembros del gobierno ucraniano desde el estallido de la guerra. A la reunión también asistieron el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el Secretario de Defensa, Lloyd Austin.

Joe Biden se comprometió a “hacer más para ayudar a Ucrania a defender su territorio” y lograr que el presidente ruso, Vladimir Putin, “responda a la brutal agresión de Rusia, incluidas nuevas sanciones”. Así lo anunció la Casa Blanca. Lo que está sucediendo en Ucrania está cambiando todo el siglo XXI. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo durante su reunión con los medios polacos. Según Kuleba, el presidente estadounidense confirmó Que Estados Unidos “siempre estará con Ucrania hasta la victoria”. Durante la reunión, los ministros ucranianos presentaron una lista de equipo militar útil para el ejército ucraniano.

“La estabilidad en Europa es muy importante para Estados Unidos”. “Somos conscientes de que Polonia tiene una gran responsabilidad” en la guerra de Ucrania. Así lo afirmó el presidente Joe Biden. “Creemos que tenemos que estar en comunicación constante sobre cómo avanzar”, agrega Biden. Durante su encuentro con el presidente polaco Andrzej Duda, el presidente Joe Biden dijo que lo más importante “que nos une son valores compartidos como la libertad”. “Consideramos el artículo 5 una obligación sagrada”. El presidente Joe Biden afirmó esto en Varsovia, Polonia, refiriéndose al artículo del tratado de la OTAN que establece que un ataque armado contra uno o más miembros de la Alianza es un ataque directo contra todas las partes.

Varios miles de refugiados ucranianos se reunieron en Polonia en Varsovia Cerca del edificio del Palacio de la Cultura y la Ciencia el día de la visita del presidente estadounidense Joe Biden. Los manifestantes hicieron un espectáculo tirados en el suelo y cubriéndose con chaquetas y bolsos. Con carteles y banderas ucranianas, los desplazados de las ciudades golpeadas por los bombardeos rusos exigieron el apoyo de Estados Unidos y la OTAN. y el suministro de armas a Ucrania, en particular defensas aéreas y antimisiles, necesarias para proteger los cielos sobre Ucrania. Luego, los refugiados honraron la memoria de las víctimas de la guerra en Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Bucha, Irbin y otras ciudades.

Biden recibió ayer a las tropas estadounidenses al visitar el cuartel de la 82 División Aerotransportada en Rzeszow, a solo 70 km de la frontera con Ucrania.