Hay una creciente insistencia en el uso potencial de armas químicas en Ucrania. El portal relanzó las últimas novedades en este sentido InformnavalmFundado y dirigido por analistas voluntarios crisis ucraniana. Según el sitio, los rusos se están preparando para usar Gas sarín a lo largo de las líneas del frente. La evidencia vendrá de la distribución del antídoto a las fuerzas de Moscú.

Versión de InformNapalm

Por el momento, solo los medios ucranianos recogieron la noticia. El gobierno de Kiev no se ha pronunciado oficialmente sobre esta indiscreción. palma de la información, Como leemos en el sitio, Gateway nació inmediatamente después de la anexión de Crimea por Rusia. Así que lo siguió paso a paso. eventos en ucrania.

“Nuestra misión – anunciado en 2015 al guardián uno de los fundadores – Hace lo que las autoridades ucranianas no hacen: informar sobre la presencia de rusos en el este del país”. Por lo tanto, para presentar una visión ucraniana de la crisis, incluso si el portal utiliza analistas que provienen de muchos países y sus contenidos son traducido a varios idiomas.

Según los autores del portal, existe evidencia significativa de la intención de Rusia de usar gas sarín en Ucrania. El factor principal será la oferta a algunos generales rusos de matraces. atropina. Este último se considera una sustancia capaz de proporcionar el principal antídoto contra cualquier exposición a los vapores de gas sarín.

Se suponía que los viales se distribuirían, nuevamente según InformNapalm, el 20 de marzo. “La exposición al gas sarín -explicó desde la puerta- puede ser fatal incluso en concentraciones muy bajas y la muerte puede ocurrir dentro de los diez minutos posteriores a la inhalación directa por asfixia por parálisis respiratoria, a menos que el antídoto se administre rápidamente”. Entonces, la llegada de los viales de atropina serviría como una “pistola de humo”, la evidencia fundamental de la voluntad de Rusia de usar gas sarín durante el combate.

Posición de Rusia sobre el gas sarín

El gobierno de Kiev no ha comentado sobre los rumores que aparecieron en InformNapalm. en realidad el jefe Zelenski Habló sobre el uso potencial del gas sarín durante una entrevista en video con el parlamento japonés. Y no es casualidad: tokio En 1995, me sorprendió un ataque con gas sarín en el metro por parte de la secta Aum Shinrikyo. La carta, sin embargo, fue del 23 de marzo, antes de la publicación del informe de InformNapalm.

Rusia oficialmente no tiene gas sarín. En 1972, Moscú firmó la Convención sobre la prohibición de las armas biológicas, incluido el sarín. Luego, la prohibición se confirmó después de la caída de la Unión Soviética, con la adhesión de la Federación Rusa en 1993 a la CAQ.

Por lo tanto, no habrá suministros de sarín atribuibles a las actividades del ejército ruso. Incluso en los últimos años, Moscú ha declarado que no tiene armas químicas relacionadas con el sarín en su arsenal.

Y lo hizo cuando se defendió de las acusaciones de que la vendió a su Siria Armas químicas durante la guerra civil siria. En esta ocasión, el presidente sirio Assad, aliado de Moscú, anunció, Acusado de bombardeo con armas químicas Algunos sitios están en manos de la oposición. Entonces el Kremlin negó las acusaciones y nunca apareció internacionalmente.