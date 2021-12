Cierre del vino de Downing Street, Johnson ahora arriesga – Europa

Una nueva loseta para Boris Johnson, que corre el riesgo de volverse más pesada tras el escándalo navideño de sus colaboradores. Una imagen, publicada por el periódico The Guardian, muestra al primer ministro británico durante los días de encierro en mayo de 2020, cuando se prohibieron las reuniones sociales, sentado junto a su esposa en Downing Street Park, con botellas de vino como prueba. Y a su alrededor estaban muchos de sus ayudantes, sin moverse. Aunque el gobierno confirmó que se trató de una “reunión de trabajo”. Los rumores de un evento social en Downing Street el 15 de mayo de 2020 han sido desmentidos en los últimos días por el portavoz del primer ministro, quien aclaró: El personal trabaja en el jardín por la tarde y por la noche.

La foto publicada por el diario The Guardian suscita al menos dudas. Johnson está sentado en una mesa al aire libre con su esposa Carrie y otras dos personas, con botellas de vino y queso en exhibición. Un poco más lejos hay otra mesa para cuatro personas y más vino. Mientras estaban en el jardín, otros nueve estaban parados alrededor de una mesa, con alcohol, todos juntos. En un ambiente objetivamente tranquilo, no como una reunión de negocios. El propio The Guardian, junto con The Independent, ya ha dado la noticia del encuentro del 15 de mayo en el parque. Según sus fuentes, el Primer Ministro pasó unos 15 minutos con los empleados, explicando que se merecen un trago para “defenderse” de Covid. Y una veintena de empleados, en esa ocasión, estaban bebiendo vino y licores y comiendo pizza. Inmediatamente después de una rueda de prensa de Matt Hancock en la que el entonces secretario de Salud instó a los ciudadanos a respetar las normas y no aprovechar el buen tiempo del fin de semana de mayo para socializar en grupos, la foto desató protestas de la oposición. Para la laborista número dos Angela Rayner, esto es una “bofetada al público británico”, y “el primer ministro nos muestra constantemente que no respeta las reglas que establece para el resto de nosotros”. Para Johnson, claro, esa fue una de las peores semanas. Porque en pocos días tuvo que combinar la pérdida de un histórico bastión conservador tras una humillante derrota electoral en unas elecciones parciales y sobre todo un partido conservador interior con un centenar de diputados que votaron en contra del Plan B. lanzado por el gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria.

Como si eso no fuera suficiente, su ministro y negociador jefe del Brexit, David Frost, ha dimitido porque se ha sentido decepcionado por las políticas de Downing Street sobre Covid. Dejó al gobierno en desorden en vísperas de nuevas y complejas negociaciones con Bruselas sobre el Protocolo de Irlanda del Norte. Fiel a Johnson, a quien una vez se le llamó “la mayor helada desde 1709” como pronuncia su apodo, que significa “helada”, y el invierno más frío de la historia europea, el ex negociador del Brexit ahora deja un gran vacío. En una carta al primer ministro, habló de la “preocupación por la dirección” y la decepción del gobierno con las “políticas coercitivas” que está implementando Downing Street, particularmente con respecto a las restricciones de Covid, el clima y los impuestos. “El país debe aprender a convivir con Covid”, está convencido Lord Frost, de la necesidad de políticas “más ágiles”. Pogo admitió su renuncia, diciendo que estaba “extremadamente arrepentido”, mientras que la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, se hizo cargo de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Una semana olvidada para el primer ministro.