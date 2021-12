Viaje de cuarentena de Covid al extranjero: reglas a seguir – Crónica

Bolonia, 29 de diciembre de 2021 – No Cuarta ola de covid Galops es cada vez más rápido porque varante Omicron, que se ha vuelto dominante en todos los países del mundo. No solo en Italia, sino también en otros países, el número de infecciones aumentó significativamente y apareció el problema. Para los que tienen que viajar (trabajar o irse de vacaciones) ¿Cómo se comporta cuando regresa? En Italia. ¿Cómo puede el cuarenta enfermedad del coronavirus? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Es obligatorio hacer esto siempre? ¿Existen diferencias entre vacunados y no vacunados? Y torunda ¿atender? El decreto del nuevo ministro de Salud firmado el 14 de diciembre ordenaba realizar algunos cambios para los viajeros que regresaban a Italia desde el extranjero. Esta es una guía por país (dividida en Lista A, B, C, D y E).

La tercera dosis: efectos secundarios con Moderna o Pfizer. “Sin reacciones adversas graves”

Emilia-Romagna, en cuarentena con positividad ‘rápida’ – El nuevo decreto Covid, lo que está cambiando. Tercera dosis: ¿cuándo se hace y cuándo surte efecto?

Soy un injerto y soy de un país de la UE. ¿Tengo que estar en cuarentena para entrar en Italia?

No, para entrar en Italia, debes asistir Certificado de hisopo probado negativamente (El análisis molecular se realizó 48 h antes de la entrada, o el resultado antígeno negativo, se realizó en las últimas 24 h). La presentación del hisopo, junto con el del Green Passage, o cualquier otro certificado equivalente, que acredite la finalización del curso de vacunación, le permite no estar sujeto a la segregación de créditos. En cualquier caso, se espera que se envíe un formulario de localización de pasajeros.

Formulario de localización de pasajeros (PLF) Estos son los formularios que utilizan las autoridades sanitarias en el caso de los viajeros Estuve expuesto a una enfermedad infecciosa mientras viajaba. A bordo de cualquier medio de transporte (barco, avión, tren, autobús o coche) para facilitar la localización de contactos. La información contenida en el PLF puede ser utilizada por las autoridades sanitarias de los países de destino para poder contactar rápidamente a los pasajeros, con el objetivo de proteger su salud y la salud de quienes entran en contacto con ellos, así como prevención de la propagación de nuevas enfermedades.

No soy un restaurante y entro a Italia desde un país de la UE. ¿Qué procedimiento debo seguir?

Aquellos que no tengan el pase verde que certifica la finalización de un curso de vacunación o recuperación de COVID deben Sujeto a aislamiento crediticio para cada cinco días en la dirección indicada en el formulario de localización del viajero, con la obligación de realizar un frotis molecular o antigénico, al finalizar el aislamiento. Cuando entran en Italia, estas personas también deben haber hecho una prórroga Resultado negativo claro (El frotis molecular se realizó dentro de las 48 h previas a la entrada, o un frotis de antígeno, tomado en las 24 h previas).

¿Cómo deben comportarse los trabajadores? ¿a través de la frontera?

Siempre que no haya síntomas de Covid, trabajadores transfronterizos entrantes y salientes del territorio nacional Por motivos laborales acreditados y para el posterior regreso a su lugar de residencia, domicilio o lugar de residencia, deberán presentar PLF. Este compromiso No aplica para quienes viajen con auto propio y permanezcan no más de 48 horas en un lugar no más de 60 kilómetros del lugar de residencia.

Para los que vienen de Ciudad del Vaticano mi San Marino No existe limitación ni obligación de anunciar a través de PLF. Los certificados de vacunación y recuperación emitidos por las autoridades sanitarias pertinentes son equivalentes a los certificados italianos y, por lo tanto, pueden utilizarse, si es necesario, en suelo italiano. En cuanto a San Marino, en vez de, acompromiso pase verde El acceso a actividades y servicios en el territorio nacional no aplica a personas que cuenten con certificado de vacunación contra Covid emitido por sus autoridades sanitarias y en todo caso a más tardar febrero 28 2022.

El carril verde y la tercera dosis: cuándo llega y cuánto dura

Pasajeros que llegan deIlinko b

Se identificarán países y territorios con bajo riesgo epidemiológico, entre los indicados enmenú cSe permiten transferencias desde y hacia estos países sin necesidad de un pagador. Pero por el momento, ningún país está en esta lista.

Viajeros de paísesEuropa

Forman parte de este grupo: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca (incluidas las Islas Feroe y Groenlandia), Estonia, Finlandia y Francia (incluidos Guadalupe, Martinica, Guyana, Reunión, Mayotte y excluyendo otros territorios fuera del continente europeo), Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos (excepto para áreas fuera del continente europeo), Polonia, Portugal (incluidas las Azores y Madeira), España, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia (incluidas las tierras del continente africano), Suecia, Hungría, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Andorra, Principado de Mónaco.

Para aquellos que estuvieron en estos países en los catorce días antes de Ed fue vacunado, Al entrar en Italia se debe presentar un PLF, Tienes un Super Green Pass (Entonces, después de completar un ciclo de vacunación o recuperación de Covid), también debe tener un hisopo molecular dentro de las 48 horas antes de ingresar a Italia y un resultado negativo (o un frotis antigénico en las 24 horas anteriores y un resultado negativo para menores de la edad de 6 Están exentos de tomar un hisopo antes de la salida.. Por lo tanto, para aquellos que están vacunados, no hay necesidad de aislamiento crediticio. Pero el curso de vacunación debe haberse completado con una de estas vacunas aprobadas por la EMA: Comirnaty, Moderna, Vaxzevria y Janssen (Johnson & Johnson) de Pfizer-BioNtech.

quien no Vacunado o curado de Covid-19 debe ser despejado antes de la salida (de la manera preescrita) y sujeto al aislamiento crediticio En la dirección indicada en el PLF durante 5 días. Una vez que se haya completado el aislamiento, estas personas deberán someterse a frotis moleculares o antigénicos adicionales.

Forman parte de este grupo: Argentina, Australia, Bahrein, Canadá, Chile, Colombia, Japón, Indonesia, Israel, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Incluidas Gibraltar, Isla de Man, Islas del Canal, bases británicas en la isla de Chipre y excluidas áreas fuera de Europa continental), República de Corea, Estados Unidos de América, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Taiwán, Hong Kong y Regiones administrativas especiales de Macao.

Pasajeros que hayan visitado un país de la lista D y tengan certificado de vacunación No tienen que estar en cuarentena Pero solo necesita enviar un PLF y Green Pass para confirmar que se ha completado el curso de vacunación. quien se quedó en Canadá, Japón y Estados Unidos También puede mostrar el carril verde para una recuperación exitosa de Covid. Estas personas también deben hacerse un hisopado molecular en las 72 horas antes de ingresar a Italia y el resultado es negativo (o Para pruebas de antígenos en las últimas 24 horas La entrada a Italia es negativa. En el caso de entrada desde Gran Bretaña, Irlanda del Norte y las islas, el hisopado molecular debe realizarse dentro de las 48 horas previas a la entrada en Italia.

En cambio, el aislamiento crediticio de cinco días es obligatorio Sólo Para quienes ingresan a Italia sin presentar certificado de vacunación. Al final de la cuarentena deben someterse además de Tinte molecular o antigénica.

Viajeros de paísesE reparto.

Son parte de esta lista Todos los estados y territorios no mencionados expresamente en otra lista. Al regresar a Italia, es necesario presentar un PLF e Someterse a una exploración molecular realizada en las 72 horas anteriores. entrar en Italia con resultado negativo; o una prueba de antígeno en las 24 horas anteriores a la entrada en Italia y un resultado negativo. Los niños menores de 6 años están exentos de tomar un hisopo antes de la salida. Debe informar inmediatamente su entrada en Italia al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria responsable de la región, y llegar a su destino en Italia solo en vehículo privado y sujeto a aislamiento crediticio en la dirección indicada en el PLF. durante 10 días. Al final del aislamiento, es necesario someterse a un frotis molecular u otro antigénico.

Se han adoptado reglas específicas para Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Swazilandia. para estos países No se pueden aplicar las mismas condiciones a los países de la Lista E