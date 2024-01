“¿El crimen de Biden es a su edad? Los demócratas son demasiado exigentes, hay cosas peores” – Corriere.it

John Irving nació hace 81 años en Exeter, donde fue el oponente de Trump en las primarias republicanas. nikki haley, tenía la congregación más ocupada de New Hampshire. El escritor, que ganó un Oscar por el guión de The Cider House Rules, una novela que Texas prohibió recientemente en todas las bibliotecas escolares porque apoya el aborto, ya está mirando más allá de eso, hacia el desafío. biden-triunfo Noviembre. Lo contactamos por teléfono en Canadá, donde vive con doble ciudadanía. Habla duramente contra Trump y el ascenso de la derecha en Europa, pero al mismo tiempo lanza una llamada de atención a sus “compañeros demócratas”: “Espero que vayan a votar. Estoy convencido de que Trump ganó las únicas elecciones”. ganó porque sus compañeros demócratas no lo apoyaron”. Hillary Clintona”.

¿Y Nikki Haley?

Independientemente de lo que Haley diga hoy sobre Trump, ella lo apoyará cuando pierda. No me sorprendería que ella se convirtiera en su suplente. Muchos republicanos estarían felices si Trump se fuera, pero tiene muchos seguidores y el partido quiere sus seguidores. Mire a DeSantis, un gobernador estatal de derecha que está legislando contra las mujeres embarazadas y la comunidad LGBT: primero ataca a Trump, luego, una vez que se retira, le da su respaldo. Durante años viví en Vermont, siempre voté por Bernie Sanders, pero no cuando ganó NominacionesApoyé a Hillary. ¿Cuántos llorones pro-Bernie no… Hay un debate histórico entre sus colegas demócratas. No les agradaba Hubert Humphrey en 1968 y querían a Eugene McCarthy, pero Humphrey ganó el premio. Nominaciones Se negaron a votar por él. El resultado fue el acceso de Richard Nixon a la Casa Blanca y más años de guerra de Vietnam. Los demócratas lo exigen, los republicanos no. Para ellos, el enemigo son los valores progresistas, e incluso si un matón fascista controla a la mayoría de sus votantes, lo apoyan. Los republicanos son una minoría, aunque numerosa: pueden ser derrotados. Si el único delito de Biden es tener mi edad, entonces simpatiza conmigo. Hay cosas peores que envejecer. “Los demócratas perezosos o apáticos que no votan son parte del problema”.

Pero hay una falta de entusiasmo por Biden entre los jóvenes y las minorías que se han sentido desilusionados por la guerra en Gaza, la economía y la inmigración.

“Si Joe Biden es la única opción viable, los demócratas deben actuar. Si has leído mi trabajo, sabrás lo importantes que son para mí los derechos de las mujeres y los derechos LGBTQ+, y podrás comprender lo molesta que estoy por los reveses en mi país de origen: la terrible decisión de la mayoría republicana en la Corte Suprema de revocar él. Roe v. Wade y los estados más conservadores ahora revertirán todos los avances logrados en los últimos años en materia de derechos de las mujeres y el aborto. Trump no está de acuerdo con estas tendencias, pero se ha convertido en su portavoz”.

¿A qué se debe el éxito de Trump?

“Trump no tiene la ventaja de reunir a esta aparente gran mayoría de republicanos a su alrededor, eso era algo que ya existía. Hay una gran minoría de personas que sufren xenofobia, que a menudo tienen poca educación y están dispuestas a culpar a los demás en lugar de asumir la responsabilidad de sus errores. Ha llegado un demagogo que habla como ellos. Ronald Reagan abrazó el movimiento del conservadurismo social a principios de los años 1980. Reagan quería acabar con el derecho al aborto. Qué hombre tan terrible, y ni siquiera era un buen actor. El partido nunca se liberó de ese conservadurismo social. También creo que debemos mirar a Estados Unidos en el contexto de lo que está sucediendo en Europa, con el resurgimiento de los populistas de derecha incluso en un país progresista como los Países Bajos. “Se basan en el sentimiento antiinmigración”.

En “Cider House Rules” hay una escena en la que un niño le pregunta a Michael Caine quién es el inmigrante. “Alguien que no sea de Maine”, responde.

“Exeter, donde nací, albergaba una escuela prestigiosa, lo que era de esperar que la hiciera menos provinciana, pero en mi época la gente te miraba con sospecha incluso si eras de Massachusetts. Eso era suficiente para convertirte en un extranjero”. Así que la desconfianza hacia los extranjeros podría extenderse a cualquier cosa: feministas que apoyan el aborto, negros, judíos… En comparación con Iowa y partes del Medio Oeste, los republicanos en Nueva Inglaterra eran menos conservadores y los demócratas menos progresistas, y la diferencia es más sutil. Pero no viví allí mucho tiempo y me di cuenta de que “cambia con Trump”.

¿Te duele ver tus libros prohibidos?

“Como dice mi amiga Margaret Atwood, cuando prohíben tus libros, las ventas suben. Pero pienso en la niña menor de edad que ha quedado embarazada o está a punto de quedar embarazada”. Afuera Van a buscar un libro en la biblioteca que les brinde el apoyo que necesitan. Negárselo es sencillamente cruel”.