Corona virus hoy. Utilice pruebas de antígenos que sean menos sensibles a Omicron.

13:15

Estudiando la Unión Europea, la brecha cada vez mayor entre las zonas urbanas y rurales

La crisis social y económica provocada por la pandemia de coronavirus ha ampliado la brecha entre las zonas rurales y urbanas, especialmente en algunos estados miembros de Europa Central y Oriental, como Hungría, Rumanía y Bulgaria. Esta imagen es de una encuesta en línea sobre el impacto de la pandemia en la tierra realizada por Eurofound en tres fases (primavera de 2020, verano de 2020, primavera de 2021) y descrita en el último número de TerritoriALL, una revista editada por el programa de estudios Espon que se especializa en analítica regional. En particular, resultó que un año después del estallido de la epidemia, el porcentaje de quienes tenían dificultades para llegar a fin de mes era aproximadamente un 7% más alto en las zonas rurales que en las urbanas.

Hace apenas un año, en la primavera de 2020, la diferencia era del 5%. Los investigadores escribieron sobre una tendencia observada en la mayoría de los estados miembros, aunque en diversos grados. Las dificultades económicas en las zonas rurales son un problema real: en Bulgaria, Hungría, Lituania y Rumanía, el 70% de las personas que viven lejos de los principales centros reportan algún nivel de dificultad para llegar a fin de mes, mientras que la cifra es más alta en Croacia, Grecia y Eslovaquia. En los mismos países, el porcentaje de residentes urbanos que indicaron dificultades financieras, por otro lado, es mucho menor. Los encuestados se quejaron de dificultades para pagar facturas, alquileres e hipotecas.

Específicamente, la proporción de encuestados que residen tanto en áreas rurales como urbanas, que no pueden pagar los servicios públicos como electricidad, agua, gas y conexiones telefónicas, ha aumentado. Al mismo tiempo, el 8,10% de los encuestados, que residen en zonas rurales, dijeron que no pueden pagar el alquiler ni la hipoteca. Los investigadores explicaron que las personas que viven en áreas rurales estaban particularmente en riesgo, también debido a niveles más bajos de ingresos y ahorros en comparación con los que viven en centros urbanos. Por lo tanto, el impacto a largo plazo de la pandemia en la división urbano-rural dependerá en gran medida de la capacidad de esta última para responder a los desafíos planteados por la crisis y garantizar que la transición a una “nueva normalidad” no se vaya. detrás de ellos.