Cuánto subirán en poco tiempo – tiempo

Todavía no hay cura para Covid 19 y una vacuna hasta que la tercera dosis es la única solución en este momento para detener la infección. Así lo confirmó el director del Instituto Mario Negri, el profesor Giuseppe Rimuzi como invitado de “In Onda”, en el episodio del martes 28 de diciembre. el profesor. Muestra bien la situación en virus, hisopos y cuarentena. La molécula es ciertamente más segura que el antígeno, pero el experto pide sentido común en este punto en el que la variante Omicron, de la que se sabe poco, ha causado infección y hospitalización. De nada sirve realizar la encuesta 4/5 días antes de contactarse con la positividad confirmada, pero al mismo tiempo también merece la pena someterse al hisopo express que se vende en farmacias. “Hay falsos positivos cuando la carga viral es muy baja”, explica el profesor. “La ciencia no es la Biblia. Si alguien te dice que tiene una certeza, no lo creas”, repite Remuzzi, y los líderes Concita De Gregorio y David Parenzo lo elogiaron por su extrema claridad. ¿El problema fue la conexión incorrecta? pregunta Di Gregorio pero el director del Instituto Mario Negri destaca lo siguiente: “En Italia probablemente el contacto sea incorrecto pero el 90% de la población ha sido vacunada, lo que es un resultado excepcional … sin mencionar si el contacto es incorrecto. Estados Unidos.”

Un pasaje claro y también claro sobre la tercera dosis y sobre la necesidad de hacerlo ante el pico de inflamación provocado por la variante Omicron. “El tercer retiro de la vacuna protege contra las formas graves y la hospitalización. Me parece inconcebible – dice el médico – que termine en cuidados intensivos de una enfermedad que podemos prevenir”. De ahí las aterradoras predicciones de cómo subirá el número de contagios en el corto plazo: “En unos días llegaremos a 120.000 heridos – anuncia – así que si mantenemos la normativa vigente, la mayoría de la gente acaba en aislamiento y el país está paralizado. Se dieron cuenta de esto en los EE. UU. y el Reino Unido, y usan el sentido común. Hicimos lo correcto para protegernos de la infección, pero ahora tiene sentido tomar de 10 a 5 días de cuarentena y no hacerlo en absoluto para aquellos Quienes recibieron la tercera dosis. La política debe tener en cuenta a la sociedad, los hospitales, los productores en las actividades económicas. Lo peor después de la enfermedad es la pobreza ”.