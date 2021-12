Desde Erin Soaves

Sentencia de la Corte Suprema: A partir de hoy, la rama internacional de la ONG, que se encarga de archivar las notas del Gulag, será liquidada. El miércoles, el brazo de derechos humanos de Memorial fue sentenciado

Al anunciar la apelación, la abogada del grupo, Tatiana Glushkova, le dijo a CNN que la verdadera razón del cierre del Memorial era que a la oficina del fiscal no le gustaba su trabajo para rehabilitar a las víctimas del terrorismo soviético. El presidente ruso, Vladimir Putin, no oculta su creencia de que la Unión Soviética va camino de la desintegración. Uno de los mayores desastres geopolíticos. de la historia reciente, y según muchos observadores, especialmente disidentes, más de uno de sus comentarios en los últimos años tuvo como objetivo reescribir favorablemente la historia de la Rusia soviética casi desde la perspectiva de la santidad.

El recuerdo es un movimiento, y según lo estipulado por la ley, se fija la tarea de detección y preservación. La verdad histórica sobre la represión política a gran escala en la Unión Soviética, así como para defender los derechos humanos hoy. El centro de la asociación se encuentra en Moscú, pero hay más de 50 oficinas en Rusia, seis en Ucrania y muchas oficinas en Europa (incluida una asociación italiana inspirada en los temas y valores del Memorial); La empresa matriz, Memorial International, ha sido liquidada bajo el fallo de hoy, mientras que el fallo de un juez el miércoles probablemente se relacione con el Memorial Center for Human Rights, que está acusado de apoyar a extremistas y al terrorismo.

En apoyo de la asociación, que ha estado en juicio desde el 23 de noviembre pero ya está inscrita en el Registro de Agentes Extranjeros desde 2016, el director de Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, y el ex presidente de la URSS, Mikhail Gorbasev, expresaron recientemente su opinión en un llamamiento conjunto. Es decir, los dos únicos rusos que siguen vivos y que recibieron el Premio Nobel de la Paz, respectivamente en 2021 y 1990. El memorial siempre tiene como objetivo restaurar la justicia histórica, preservando la memoria de cientos de miles de personas que fueron asesinadas y torturadas en los años de represión. Para que esto no suceda en el futuro. El cierre de la asociación ha causado angustia y ansiedad en el país que compartimos. La apelación solicitó el aplazamiento de la sentencia, pero no fue así.