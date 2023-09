Temor por Biden manifestándose frente a su casa en Delaware: qué pasó

Momentos tensos hoy frente a la casa en Delaware Joe Biden. De hecho, un hombre que portaba un cartel y posiblemente armado fue detenido cuando se dirigía hacia la casa del presidente. Fueron agentes del Servicio Secreto quienes advirtieron el peligro e intervinieron e interceptaron al sujeto.

Miedo en la casa de Biden

La alarma saltó hoy, cuando se vio a un hombre manifestándose contra Biden cerca de Wilmington, Indiana. Delaware. La persona, según informaron agencias de noticias, vestía una chaqueta de color amarillo fluorescente y naranja, pantalones cortos de color caqui y zapatos y calcetines marrones. En su mano llevaba un cartel que decía: “Los Biden son criminales, ¡¿20 empresas falsas?! ¿Dónde está la computadora portátil? 10% para el grandullón”. Y “¿Joe tiene alias? Robert L. Peters, Robin Weir, J.R.N. Weir”.

Por ello, el manifestante acusó al presidente Biden de ser un… delincuente“, refiriéndose también a las investigaciones relacionadas con su hijo Hunter.

Intervención del Servicio Secreto

Es evidente que la cuestión no ha pasado desapercibida. En realidad lo siguió Servicio Secreto Por tanto, fue expulsado de la casa de Joe Biden. En ese mismo momento, entre otras cosas, el Presidente se encontraba dentro de la sede antes de partir hacia Washington y luego a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según algunas fuentes, el manifestante estaba armado con pistola, guardado en el portapapeles. No está claro si el Servicio Secreto arrestó al hombre o no. Más tarde se aclaró que el tema “ “Estaba demostrando sus derechos constitucionales y no representaba ningún peligro”. No se dijo nada sobre el arma.

¿Fugas en el sistema de defensa?

Este tema puede aumentar la controversia. Medidas de seguridad Se implementó para proteger al presidente. Hoy le tocó el turno al manifestante del cuchillo. Pero el pasado mes de abril, se vio a un niño de dos años deambulando por el interior de la residencia presidencial en Washington. Aún no está claro cómo entró el pequeño, aunque, según algunos, pudo haberse deslizado entre los barrotes de la valla que marca el perímetro.