A sus 21 años, Peanut es la gallina más vieja del mundo: está en el Libro Guinness de los Récords.

Peanut es el pollo más viejo del mundo: vive en Estados Unidos y es el héroe de una historia muy extraña.

Marcy Parker Darwin y su marido, Bill, viven en su granja de no matar. Se encuentra en Michigan y es hogar de muchas especies animales.: Perros, gatos y muchas aves, incluidos patos, pavos reales y gallinas. No hay día que Marcy no piense en ese momento Hace 21 años encontró un huevo podrido en el gallinero, abandonado por una de las madres emplumadas. Estaba a punto de tirarlo cuando Escuchó un ligero chirrido.

“Noté algunos sonidos provenientes del huevo y me di cuenta de esto El pollito que estaba dentro estaba vivo pero no pudo atravesar el caparazón exterior.“Es el comienzo de una historia”, dijo. MiseriaConvertirse El pollo más viejo del mundo.para conseguir un lugar en la lista Records Mundiales Guinness.

Fue en 2002 cuando fue rescatada, Ha sido un largo tiempo. Todavía se relaja en el salón de su casa, dejándose abrazar a menudo subiéndose al regazo de su benefactor: “Si no le doy yogur de arándanos por la mañana, se pondrá mala; Ella es una gallina muy descarada.“La mujer dice Al El Correo de Washington. Le puso este nombre porque aunque pudo salvarla de un destino desastroso, No parece crecer mucho más que los otros polluelos..

El pollo más viejo del mundo fue encontrado en Michigan y tiene 21 años

“Es impresionante porque… La mayoría de estos animales viven una media de ocho años.“Es un objetivo ridículo”, dice este hombre de setenta y un años de Chelsea, Michigan. El camino de Peanut hacia la fama mundial comenzó la primavera pasada cuando un amigo de la familia, Todd Gillihan, un entusiasta del pollo, La animé a postularse. Por el récord mundial en el Libro Guinness de los Récords.

Antes de eso, ostentaba el título de pollo más antiguo del mundo. matildae incluso apareció en televisión en El show de esta noche con Jay Leno, Era el año 2004 y tenía 14 años. – Luego murió apenas dos años después. Sin embargo, el récord absoluto todavía pertenece a No hay que logró A la edad de 23 años y 152 días.

El proceso no fue muy sencillo porque Muestra exactamente cuántos años tiene el pollo. No es un juego de niños: “Afortunadamente tenía fotografías de amigos y nietos sosteniendo maní.“Se remonta a años atrás, y esa fue la prueba definitiva.” No sólo eso, porque entre otras cosas tenía que hacerlo. Proporcione también una declaración de su veterinario. Quién la cuida y muchos testimonios escritos.

Una historia maravillosa, la historia del maní, que nació de huevo misterioso.