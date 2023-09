“Sin ofender.” El ex obispo conservador “dimitido” ha sido exonerado por el Papa

Si no estamos hablando de un clérigo que tiene el mandamiento cristiano indultoSe le podría decir eso a Mons. Michel Aupetit Es una de esas historias que merecen usar la frase “llorando venganza”. Por otro lado, como dijo C.S. Lewis, perdonar a los enemigos es la única virtud cristiana más impopular que Castidad.

Obispo deshonrado

Problemas de monseñor Aupetit, arzobispo París Desde 2017 pese a la imagen conservadora, en noviembre de 2021 iniciaron una investigación por parte del semanario El punto Quien lo acusó de tener una relación con una mujer en 2012. Dos días después de publicada la revista, aunque negó lo que en ella se alega, el entonces presidente de Francia envió su carta. resignación En el Vaticano. Sorprendentemente, Francesco los aceptó. Pero, irónicamente, el Papa defendió al obispo durante su viaje de regreso de la visita apostólica a Grecia y Chipre afirmando que había sido condenado por“opinión general” Y de “Charla”.

Además, Bergoglio reveló detalles poco conocidos de las acusaciones contra Aupetit, que daba por sentado: “Fue un error de su parte contra el sexto mandamiento, pero no un error total. Pequeñas caricias, es decir: Masaje ¿Qué le hizo a la secretaria? Finalmente lo dijo “Un hombre cuya fama ha sido robada de esta manera no puede gobernar”. y guárdalo “Injusticia” Anunció que había aceptado su renuncia “No sobre el altar de la verdad, sino sobre el altar del Señorhipocresía“.

Investigación

Pero los problemas del ex arzobispo de París no terminaron ahí resignación. Después del revuelo editorial El punto Según las palabras del Papa, en diciembre de 2022, de hecho, la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar sobre él bajo la premisa Violencia sexual A expensas de una persona débil.

Los jueces tomaron medidas tras recibir la notificación de la diócesis de París de una carta que llegó a la residencia del arzobispo en la que se hacía referencia a una supuesta agresión ocurrida hace varios años. Fue el propio Aupetit, durante su mandato, quien adoptó esta medida en nombre de la tolerancia cero ante posibles casos de violaciones cometidas. La presunta víctima era una mujer que gozaba de protección jurídica precisamente por haber sido identificada pescuezo.

Sin ofender

En los últimos días ha llegado noticia de que el Ministerio Público ha archivado el expediente por… “Sin crimen”. Por otro lado, la mujer en cuestión negó la agresión sexual y no presentó denuncia alguna. queja. El propio Aupetit negó ante los jueces que existiera alguna Relación romántica Con la mujer que creció en la carta enviada a la diócesis. La investigación quedó así cerrada a satisfacción del abogado que lo defendió, Jan Reinhardt, quien explicó cómo vivió el caso el religioso. “En silencio porque estaba seguro de que no sería posible concluirlo sin ninguna acción”.

Sin embargo, la noticia finalizando La investigación por falta de delito pasó desapercibida en la prensa francesa.

Consecuencias del “chisme”

Pero no todo está bien lo que bien acaba. Michel Aupetit, que tiene sólo 72 años y ha sido presidente de Francia, se encuentra tranquilo a pesar del currículum que, al día siguiente de su nombramiento en París, con la predicción de una púrpura que nunca llegaría, acabó con su nombre. entre lo posible justo En una futura reunión secreta. Matteo Mazzozzi el papel el tiene Aviso Que el Papa aceptó inmediatamente dos años después de aquella dimisión “La acusación más grave y conocida fue retirada. Por otra parte, el obispo que no era nada bienvenido en ciertos sectores de la cultura parisina fue retirado prematuramente ‘en el altar de la hipocresía’ ‘a causa de los chismes'”. el Charla Lo que sorprendió no sólo al obispo, sino también a las mujeres cercanas a él: las palabras del Papa en el avión de regreso de Atenas llamaron la atención sobre la secretaria que supuestamente recibió caricias y masajes del arzobispo.

De hecho, ¿cómo llegó allí? Está despejado Opetit, Francesco causó confusión porque secretario -Casado y con familia- no tiene absolutamente nada que ver con el comportamiento que pudo haber generado ambigüedad y por el cual el arzobispo prefirió dimitir cuando estalló la polémica. De hecho, el masaje se lo dio a una amiga suya que padecía dolor de espalda. Hay que recordar que Opeti, antes de su ordenación sacerdotal, era médico y tenía a sus espaldas 11 años de carrera médica, por lo que también se le asocia tanto con la personalidad de Jérôme Lejeuneel pediatra francés que descubrió el síndrome de Down y fue reconocido como venerado por la Iglesia católica (porque… fecha “Jerome Lejeune. Libertad del mundo”, Cantagalli, de Audie Dugast).

La secretaria, que tuvo acceso al correo electrónico privado del arzobispo, se involucró en el caso sólo porque pudo leer el correo electrónico entre Aupetit y aquella mujer en el que podría haberse hecho la referencia. masaje.

Luego la enfermedad se centró en la vida privada del arzobispo en el teólogo belga y la Virgen consagrada, Leticia Calmine Existe una relación de respeto y amistad con él. Aunque no tuvo nada que ver con la historia del correo electrónico que provocó la retractación del arzobispo, la mujer acabó en los periódicos franceses y el semanario publicó una foto de su paseo. partido de paris con el titulo “Monseñor Aupetit ha perdido amar“.

injusticia

Francesco había dicho que lo investiguemos. “Injusticia” el resignación De Aupetit y aceptado “En el altar de la hipocresía” Por qué “Un hombre cuya fama ha sido robada de esta manera no puede gobernar”. La lista de obispos de los que tanto se ha hablado que permanecieron en cargos de gobierno no es corta. Sin embargo, ahora que la justicia francesa ha restablecido la reputación de Aupetit cerrando la única investigación abierta hasta ahora contra él, habrá una nueva operación. compensación “En el altar de la verdad”?

Francisco fue el Papa que tuvo el coraje, en medio de una campaña mediática hostil sobre el tema, de dedicar una meditación del Vía Crucis a la historia de un sacerdote que fue acusado injustamente de abusos y posteriormente liberado. Década De la detención. Este tipo de injusticia es una forma de martirio contemporáneo, y el rojo de la sangre de los mártires es exactamente lo que simboliza el color púrpura. el Cardenal Para Aupetit, fallecido durante su mandato en París, ¿no sería esto una buena señal contra los chismes destinados a perjudicar a la Iglesia y a sus mujeres y hombres y que a menudo emanan del interior de la propia Iglesia?