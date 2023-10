Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Masacre en el hospital de Gaza: “Bombas y cientos de muertos”. Biden, “enojado” por el atentado, se pierde la cumbre con Abu Mazen

El presidente estadounidense reitera su apoyo a armar a Israel y la prioridad de liberar inmediatamente a los rehenes, pero afirma que la ayuda a los civiles en Gaza debe llegar “lo más rápido posible y no sólo una vez”, sino “de forma continua”, como Kirby dice: “comida y agua”. “Electricidad, medicinas y todo lo que los civiles necesitan desesperadamente”. Jeremy Bowencorresponsal desde hace mucho tiempo de bbcDe las declaraciones israelíes de que cancelar la cumbre árabe, “los árabes se sienten muy cómodos cancelando su reunión con el presidente refleja la gravedad de la situación aquí, pero también refleja el declive del poder de Estados Unidos”. “Hace unos años no se habrían atrevido a hacer lo que en realidad fue un enorme insulto al presidente de Estados Unidos”.

El portavoz de Kirby presentó la cancelación de la cumbre no como un insulto sino como un insulto Una “decisión conjunta” de Biden y el rey jordano Después del presidente de la Autoridad Palestina Abu Mazen Dijo que “definitivamente tuvo que regresar a casa para pasar tres días de luto” y porque “se da cuenta de que no era para ellos”. Añadió que Biden “siempre prefiere las conversaciones cara a cara”, pero volverá a hablar con el presidente egipcio Sisi y con Abu Mazen en su viaje de regreso. Tras la invitación de Netanyahu, fue el presidente quien también organizó la parte árabe de su viaje, que sin duda le habría mostrado -aunque visualmente- mediando entre las partes israelí y palestina que no se identifican con Hamás. Pero la decisión de regresar después de la cancelación de la cumbre de Ammán simplemente no era una opción: Israel lo habría considerado un insulto. “Viajamos a una zona donde hay conflictos activos y riesgos para la seguridad”, dijo la portavoz Karine Jean-Pierre. “Pero no habríamos hecho este viaje si no creyéramos que podíamos hacerlo de una manera segura para el presidente”, enfatizó Kirby.