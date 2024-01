Equipo de la CIA sobre el terreno con Israel para perseguir a los líderes de Hamás y buscar rehenes – Corriere.it

Con el inicio de las hostilidades – revelado Los New York Times – Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan Envió un memorando ordenando a inteligencia y al Pentágono formar un equipo centrado en los líderes de las facciones. palestino. Después de eso, se decidió elevar la prioridad de la crisis del cuarto nivel, que es algo bajo, al segundo nivel. A continuación se muestra el número uno dedicado a los enemigos más importantes de Estados Unidos.. Rusia, China, Corea del Norte, Irán. La “desagregación” implica asignar más dinero a las operaciones, reclutar fuentes directas y movimientos que puedan ayudar a romper con una realidad acostumbrada a defenderse.

El periódico recuerda cómo era antes de la guerra La CIA “descuidó” el expediente palestino Se limitan a recibir información del aliado. Incluso si esta explicación es superficial. En el ámbito del espionaje no hay amigos y está claro que los estadounidenses tienen sus propios canales respecto a Hamás y su entorno. Pero la inteligencia estadounidense, al igual que la inteligencia israelí, Me sorprendió el ataque de los muyahidines.. Ahora intenta recuperar terreno con un trabajo más intenso.

El principal objetivo de la CIA es Altos líderes de Hamás, como Yahya Sinwar y Muhammad DeifEstán protegidos por un círculo de seguridad y, según sus creencias, se esconden. En los túneles de Gaza. Sin embargo, no son fáciles de encontrar: ambos han conseguido engañar varias veces a quienes los buscaban. Según el análisis estadounidense, la liquidación de mandos intermedios de las brigadas palestinas, que Jerusalén ha llevado a cabo en los últimos meses, tendrá un impacto limitado, ya que los oficiales son reemplazables y, por esta razón, los esfuerzos deben dirigirse al “jefe”. el Los New York TimesPero aclara que los estadounidenses no tuvieron ningún papel en la liquidación de Saleh Al-Arouri en Beirut. En cualquier caso, aunque estuvieran involucrados de alguna manera, evitarían admitirlo, a menos que tuvieran un interés específico. En el pasado reciente La CIA y el Mossad trabajaron juntos Temerariamente descubrieron algunas operaciones importantes: la emboscada contra el terrorista de Al-Qaeda Abdullah Abdullah en Teherán y el ataque en Bagdad contra el general Qassem Soleimani.

En este punto, está el Tridente de las Sombras, que ha sido llamado a cazar a las figuras más destacadas y, si es posible, localizar a los rehenes para evitar nuevas maniobras desestabilizadoras. Israel estableció la Unidad Indigo, una unidad que combina el Mossad, la seguridad interna y el ejército., acusado de neutralizar físicamente a los líderes en Gaza y más allá. Estados Unidos y algunos de sus socios están avanzando en paralelo con sus funcionarios. Por último, el reconocimiento aéreo aliado es intenso, con drones y aviones equipados con equipos capaces de interceptar las comunicaciones y seguir los movimientos en el sector. El componente electrónico es importante, incluso si las personas buscadas mantienen el “silencio de radio”.