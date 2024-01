Rehenes israelíes retenidos por Hamás, manifestación de sus familiares durante 100 días desde su secuestro

Se realizarán manifestaciones en Israel y en todo el mundo coincidiendo con la cuenta atrás del triste aniversario de los 100 días de cautiverio, para exigir la liberación de las personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre. Se cree que 132 rehenes permanecen en Gaza, después de que 105 de ellos fueran liberados durante una tregua de una semana a finales de noviembre. Anteriormente, cuatro rehenes habían sido liberados y uno fue rescatado por el ejército israelí. También se recuperaron los cuerpos de ocho rehenes, mientras que el ejército israelí mató a otros tres por error. El ejército israelí confirmó el asesinato de 25 personas aún detenidas por Hamás, citando nueva información obtenida de las fuerzas que operan en Gaza. Otra persona está desaparecida desde el 7 de octubre y aún se desconoce su suerte.

El mensaje de Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en una carta que envió a los manifestantes en Tel Aviv exigiendo la liberación de los rehenes: “Francia no abandona a sus niños, y por esta razón las negociaciones para su liberación deben repetirse y renovarse una y otra vez”. En su discurso, Macron se refirió a Eitan Yahalomi, Mia Shem, Erez y Sahar Calderón, los presos liberados con ciudadanía francesa y recordó a Elia Toledano, asesinado tras ser secuestrado el pasado 7 de octubre. Una vez más dijo que la nación francesa está decidida a garantizar el regreso de los padres encarcelados Ohad Yahalomi y Ofer Calderón con sus hijos liberados, la liberación de Orión Hernández Radaux y la liberación de todos los rehenes en los ataques terroristas del 7 de octubre. “.

Jefe de Estado Mayor israelí: El tiempo se acaba

El jefe del Estado Mayor israelí, el general Herzi Halevy, afirma que “se está acabando el tiempo” para que los rehenes regresen a sus hogares y subraya “no a los intentos de chantajear un alto el fuego”. “Han pasado cien días desde que comenzó la guerra. Cien días que los crueles terroristas de Hamás siguen reteniendo a los rehenes en Gaza. Estamos trabajando por todos los medios, la mayoría de ellos secretos, para traerlos de vuelta y continuaremos haciéndolo. así hasta que sean devueltos”. “Todos han regresado. Esta misión aún no ha terminado. Sé que cada minuto es crucial y no somos indiferentes. Se acaba el tiempo para el regreso de los rehenes y no lo olvidaremos ni un solo momento”. Halevy quiso entonces subrayar que “para lograr resultados reales, debemos seguir operando en territorio enemigo, sin permitir intentos de chantajear un alto el fuego que aparentemente no conducirá a resultados reales”.

La autopista de Tel Aviv fue cerrada

Un grupo de israelíes que exigían la liberación de los prisioneros retenidos en Gaza, nuevas elecciones y el fin del mandato de Benjamin Netanyahu como primer ministro bloquearon ayer una carretera en Tel Aviv, según informes de los medios israelíes, que también informaron que la policía se llevó a rastras a los manifestantes.

Hamás agradece a Qatar: “Medicinas también para los rehenes israelíes”

Un funcionario de Hamás agradeció a Qatar por enviar medicamentos a la Franja de Gaza “a la luz de los numerosos riesgos que amenazan las vidas de los palestinos”. Osama Hamdan, líder de Hamás residente en el Líbano, añadió en una conferencia de prensa en Beirut: “Algunos medicamentos se utilizarán para tratar a los prisioneros israelíes”. Israel anunció el viernes pasado que había firmado un acuerdo con Qatar que permite la entrega de medicamentos a los rehenes retenidos por Hamás en Gaza.