No encuentras más que muerte e infección – Corriere.it

Mi peor día no fue el 7 de octubre: fue una semana después, el 14 de octubre, cuando los israelíes nos pidieron que abandonáramos la ciudad de Gaza. Mi hermano y yo cargamos dos autos con cosas, colchones, comida y lo que les convenga. Y ve. En medio de la franja tengo un pequeño agujero en el mar, somos decenas, nos refugiamos allí donde es más seguro. Pero incluso este lugar, después de un tiempo, se vuelve peligroso. Y apágalo de nuevo. Nos desplazamos hacia Rafah, hacia Egipto, donde nos encontramos ahora. Pagando un alquiler caro. En estos 100 días he experimentado lo que es la pobreza negra. Antes ingresaban al sector 800 camiones diarios, y ahora llegan a los 100 de vez en cuando. No es nada: una de cada diez familias lo come. No hay leche ni queso, sólo se encuentran garbanzos y atún, pero los precios del mercado negro son imposibles. El arroz es un lujo. Estás haciendo cola para conseguir pan y, cuando llega tu turno, descubres que la panadería está cerrada porque el generador se queda sin gasoil. La gasolina cuesta 8 euros el litro. No hay cristales en las ventanas, sólo plástico, y ahora hace frío. En tres familias obtenemos luz de paneles solares. Tiendas vacías y farmacias saqueadas. Lo único que están llenos son los hospitales, pero alejaos de ellos: si te contagias, te contagias; Si te enfermas, no hay nadie que te cuide. Luego se ve llegar a niños cuyos miembros fueron amputados por las explosiones. La muerte te toca todos los días: estés donde estés, puede que pase el coche de alguien que quiera atropellarte, y sólo por eso estás en una trampa. Porque antes los israelíes eran cuidadosos y apuntaban sólo al objetivo, pero en esta guerra no hacen eso: derriban un edificio entero si tienen que herir a una sola persona. No soy Superman, estoy haciendo mi trabajo, pero tengo miedo. Me dicen: hay que resistir. Quiero vivir. Los israelíes le están diciendo al mundo que esto no es genocidio porque lo único que quieren es destruir a Hamás. ¡Cuántas mentiras cometéis también vosotros, los europeos, que no hacéis nada por nosotros! Entre otras cosas, tengo un permiso de residencia en Italia: trabajo allí, pago impuestos allí, tengo un lugar donde quedarme. Escribí, pregunté, supliqué, pero nadie me ayudó. El otro día me enviaron un correo desde Italia. Fue el IRS: una multa fiscal. ¡Qué buenos son para atrapar a evasores de impuestos hasta Gaza! Pero gracias a Dios, pensé: el gobierno italiano, al menos, sabe de mi existencia.

(Texto compilado por Francesco Battistini)