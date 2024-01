Búnkeres y teléfonos satelitales: el invierno de los soldados ucranianos en el frente

Mientras la guerra se prepara para entrar en su tercer año, así viven los soldados ucranianos en el frente en pleno invierno

último invierno En la primera línea de una guerra en curso sin posible final a la vista. el soldados ucranianos Una vez más se enfrentan a la estación fría, especialmente dura en el país europeo.

“No tiene sentido negarse a luchar”.

Como muchos otros en el vasto territorio ucraniano, algunos de los hombres provienen de la soledad. Artillería Recurren a un el sótano Bajo tierra, en una zona BajmutPara protegerse de los ataques con drones rusos, que patrullan constantemente los cielos. Al mismo tiempo, están intentando mantener algunas de las posiciones que ganaron en el verano, a pesar de los ataques de las fuerzas de Moscú.

no es nada mas guerra. Lo que ahora ha pasado a formar parte de sus vidas: “No tiene sentido sentarse en casa y decir que estás enfermo o decir que no fuiste creado para luchar”, como dice uno de ellos. Nadie hace eso. Se aprende todo en el campo. Si no se hace eso, la guerra será implacable”.

Llamadas satelitales para hablar con las familias

gracias por la Comunicaciones por satéliteLos soldados pueden permanecer en contacto con sus familias, siempre y cuando los roedores no muerdan los cables. Un arco de la realidad, del mundo de ayer. Mientras que la mañanaCuando la guerra se prepara para entrar. Tercer añotodavía parece incierto.