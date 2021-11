EE. UU., Juez bloquea el compromiso de Biden con la vacunación corporativa

Un juez federal ha detenido temporalmente la obligación de vacunación para empresas con más de 100 empleados lanzada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, un compromiso contra el que algunos estados de Estados Unidos como Texas, Utah, Mississippi y Carolina del Sur han apelado.

El tribunal tiene la intención de examinar los “graves problemas de carácter constitucional” del procedimiento. La medida que quería Biden obligaría a decenas de millones de trabajadores a vacunarse contra Covid antes del 4 de enero. Aquellos que no lo hagan se verán obligados a someterse a pruebas periódicas. La obligación fue objeto de apelación, especialmente por parte de los estados republicanos.

La Corte Federal de Apelaciones de Texas decidió suspender. Este último explicó que los demandantes “aportaron argumentos en los que se fundamentan graves problemas constitucionales y procesales” en el compromiso, por lo que fue suspendido en espera de un examen en profundidad. “Tenemos la oportunidad de desafiar el abuso de poder inconstitucional de Biden en los tribunales”, escribió el gobernador de Texas, Greg Abbott, en Twitter.

Según los términos de la ley que quiere Biden, quienes no cumplan con la obligación de vacunación al demostrar que han recibido una dosis doble de Pfizer o Moderna tendrán que hacerse una prueba anti-Covid cada semana, a riesgo de perder una carrera. Además, los tampones serán pagados por el trabajador y no por la empresa, a menos que las leyes estatales y locales indiquen lo contrario. Por lo tanto, la obligación de vacunar también está disponible para todos los empleados que trabajan en hospitales, centros de salud o en hogares de ancianos. Si bien ya comenzó desde septiembre para todos los empleados que trabajan en la administración federal y para todos los empleados de empresas que trabajan como contratistas con el gobierno de Washington. Además, el próximo 5 de diciembre, todos los empleados que aún no hayan sido vacunados en empresas privadas con más de 100 trabajadores deberán llevar máscaras protectoras en el lugar de trabajo, nuevamente bajo pena de sanción. Mientras tanto, se confirmó que Estados Unidos es el país con el récord de muertes por Covid: las muertes desde el inicio de la epidemia han traspasado el umbral de los 750.000. Las infecciones han llegado a más de 26 millones. Actualmente, Estados Unidos tiene un promedio de más de 1.200 muertes por día por Covid.