La controvertida elección de Sophie Petronin, ex rehén

En Francia, la decisión de Sophie Petronin, una trabajadora humanitaria de 76 años que fue liberada en octubre de 2020 después de ser rehén de un grupo yihadista en Mali durante cuatro años, está generando mucho debate. Después de su liberación, Petronin permaneció en Europa durante unos meses y luego regresó a Mali. Esta semana, un portavoz del gobierno francés la acusó de “irresponsabilidad hacia su seguridad y la seguridad de nuestras fuerzas” en el país, y su historia suscita mucha controversia.

Pétronin se mudó a Mali en 2001. Vivió en Gao, donde fundó una organización no gubernamental, Assotiation Aide à Gao, que todavía dirige un orfanato y se ocupa de niños desnutridos. Después de escapar de un intento de secuestro en 2012, fue secuestrada por un grupo yihadista de al-Qaeda en 2016 mientras estaba en el orfanato que fundó. Entre 2017 y 2018, los secuestradores lanzaron tres videos que la muestran: En el tercer clip, Petronin se dirigió a su hijo, al gobierno francés y al presidente Emmanuel Macron pidiendo ayuda directamente.

En 2020, en octubre, fue liberada junto con Soumaila Cissé, ex ministra y líder de la oposición de Malí (que luego murió a causa del Covid-19) y dos rehenes italianos. Pierluigi McCali y Nicola Chiacchio. A cambio de su liberación, el gobierno de Malí liberó a unos 200 yihadistas.

Pétronin regresó a Francia, donde fue recibida personalmente por Macron; Luego se mudó a Suiza, donde vivía su hijo Sebastian Shdaud Petronin. Inmediatamente fue muy clara sobre su deseo de regresar a Mali: “No sabía cómo iban los proyectos de la asociación durante cuatro años”, dijo poco después de editar. También explicó que quería reunirse con su hija adoptiva de veinte años, Zainbou, que seguía viviendo en Malí.

Intentó varias veces conseguir una visa para Mali, tanto en Francia como en Suiza, pero no la consiguió. Entonces, en marzo de 2021, fue a Senegal con su hijo, luego cruzó la frontera con Mali por tierra y se instaló con su hija en Bamako, la capital (y ya no en Gao, la ciudad donde vivía en ese momento). . , que se encuentra en la parte oriental del país, ya está en el desierto, que es menos seguro).

Las autoridades suizas sabían muy bien que se había ido, y tanto Malí como Francia sabían que había regresado. [in Mali]. Ahora vive en la capital, vive una vida privada pero no se esconde, va de compras, por ejemplo. A menudo, la gente lo reconoce en la calle “. El Científico Anthony Fauchard, periodista y autor de libros Todo lo que se necesita es una esperanza, (Hasta cierto punto: Todo lo que necesitas es esperanza) que habla de la prisión de Petronin. El hijo también explicó que su madre ahora viaja con un guardaespaldas.

Escuché a un funcionario del gobierno francés El Científico Afirmó que se había hecho todo lo posible para evitar que Petronin regresara a Mali, y que se habían iniciado todas las medidas para garantizar que su hija adoptiva vendría a Francia, pero “fue Petronin quien dijo basta en enero”.

Su presencia en Malí, de hecho un secreto durante varios meses, se ha hecho de repente conocida por el público en los últimos días. Sucedió porque el 30 de octubre comenzó a circular en las redes sociales una comunicación publicada por el Director General de la Policía de Mali, en la que se instaba a “todas las unidades” a “buscar activamente a la señora Sophie Petronin, una ex rehén”, en la que afirmaba que identificado en la ciudad de Sikasso, a 350 km de Bamako, en el sureste del país. Si la encontraban, se le pedía que “la detuviera y la llevara escoltada” a Bamako.

Hablando con RFI Su familia dice que no puede explicar por qué la policía la busca: agregan que Petronin nunca fue a Sikasso, que siempre se quedó en la región de Bamako y que no tenía intención de regresar a Gao. siempre RFIUn funcionario del Ministerio de Seguridad de Malí aclaró que la policía simplemente quería interrogarla para “despejar alguna ambigüedad”, pero no precisó si los aspectos a aclarar eran sus métodos de entrada a Malí o su presencia en el país en general. .

En una entrevista con BFM-TV, en respuesta al comentario del portavoz del gobierno francés, su hijo Sebastián dijo: “No está en el desierto. No se arriesga. Lo irresponsable es el invento que ha devuelto a sus captores en el norte de Mali, y que está poniendo en peligro la vida de nuestros “soldados”.

Hizo hincapié en que su madre en Europa era muy infeliz y que quería regresar a Malí porque había vivido y trabajado allí durante 16 años antes de ser secuestrada. “Ha vivido allí durante 20 años y parte de su vida está allí”. Agregó que irá a Bamako la próxima semana para verificar su situación de seguridad y reunirse con algunos funcionarios en la embajada francesa. También espera mantener una reunión con las autoridades financieras.

“Es una mujer mayor en el otoño de su vida: solo quiere estar donde se sienta más cómoda. Espero que los malienses le den un lugar en su comunidad, solo quiere que todos se olviden de ella”.