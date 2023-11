Atrapado en el campo, se esconde en el fuerte donde los Ultras lo mantienen como rehén – Corriere.it

De nuestro corresponsal Jerusalén – Vuelven las tiendas de campaña, esta vez Para hacer temblar a Benjamín Netanyahu No son los agravios económicos de la clase media, que paga impuestos, envía a sus hijos al servicio militar y a sus padres a las reservas (con deducciones salariales). No se trata del aumento de los precios del queso rallado, el queso más vendido, ni de un aumento simbólico del coste de la vida. es una cuestion de vidapara quienes se arriesgan y no quieren perder a sus seres queridos.

Las tiendas de campaña han vuelto, esta vez en la plaza de mármol blanco frente al Museo de Tel Aviv, el espacio de exhibición más grande de Enduring Pain – It Was. Apodada Piazza dei Dispersi – Aclaremos con una rápida mirada: “¿Cuántos de nosotros somos?” a los líderes políticos y militares reunidos en el duodécimo piso del edificio “Kiriya”, no muy lejos. Para aclarar que no están aquí sólo las familias de los rehenes. En 2011, miles de israelíes se mudaron a vivir bajo los jacarandás de Viale Rothschild porque ya no había suficiente dinero en casa. Ahora es el momento de solicitar una cuenta.: El Primer Ministro ha permanecido en el poder más tiempo que nadie en la historia del país, casi dieciséis años en total, catorce años seguidos desde 2009, con una interrupción de 563 días.