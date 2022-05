“Campos de concentración y esterilización”: delirio en la televisión rusa

Delirium beeline, en televisión rusa, siempre se reproduce en el canal uno. Otro talk show poco convencional emitido en las últimas horas dando aliento a algunas de las impactantes frases que lo protagonizaron Karen ShahnazarovDirector, productor y guionista. Y como vimos en el video, este loco personaje que siempre usa lentes de sol, comenzó diciendo que los que se oponen o se burlan de los famosos. la letra z ruso, no podrá contar” A la merced ” De los rusos y eso No habrá piedad para ellos. “Inmediatamente después de estas declaraciones, las cámaras quedaron enfocadas en un señor, quizás otro invitado o anfitrión, que asintió ante las palabras de Shakhnazarov, pero el momento más importante aún estaba por llegar.

“Reeducación…”

La atmósfera se vuelve pesada, Shakhnazarov aprieta. “ Todo se ha vuelto tan peligroso. ”, dice sobre el símbolo ruso, al que los expertos se refieren como “victoria” en ruso “za Pobeda”. La última parte de su comentario es de películas de terror. Campos de concentración, rehabilitación y esterilización. esto es muy peligroso Esto es lo que Shakhnazarov dice que debería pasar con los que se oponen a Z: debe ser reeducado, esterilizado y terminar en campos de concentración. correo diario Anunciaron que al final de la transmisión, el director volvería parcialmente sobre sus pasos, declarando esas palabras “fuera de contexto”.

“Iremos al cielo”

La televisión rusa no es ajena a los programas de entrevistas dirigidos al mundo occidental que son vistos por millones de personas. Como cubrimos recientemente Giornale.it, hace unos días, durante otro debate televisivo popular, el mundo de la política Mijaíl Markelov El presentador de la transmisión dijo: Los representantes de esos cuarenta países diferentes son hoy el colectivo Hitler ‘, refutándolo contra la OTAN y los que se oponen a Putin. Vladimir también se unió al coro. Soloviovoligarca, conocido periodista, presentador de televisión y amigo cercano de Putin, quien se dirigió a los occidentales con la expresión “ Bastardos sin moral Agregando que, en caso de un ataque nuclear, Iremos al cielo, mientras ellos cantan “Somos muy conscientes de que la televisión de Putin está doblada por el orden, y ya estamos acostumbrados a escenas inapropiadas en otros momentos. Pero los niveles que he alcanzado en las últimas semanas, nunca los he alcanzado.