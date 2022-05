Putin se disculpa por los comentarios de Lavrov sobre los judíos

Por la noche, en el perfil de Twitter y Telegram del Batallón Azov, se transmitió un video que muestra el área de la planta de acero desde arriba. Azovstal desde Mariúpol. Columnas de humo, fuego, bombardeos: ahí está toda la furia de los rusos que intentan a toda costa encontrar a los dos mil soldados ucranianos que siguen luchando. Ignorar el “alto el fuego”. Unas horas antes, Petro Andryushenko, asesor del alcalde, utilizó esta fórmula enfática y muy realista tomada de CNN: “Si hay un infierno en el mundo, está en Azovstal. Los últimos 11 kilómetros cuadrados de libertad en Mariupol se han convertido en un infierno.” También hay mujeres y niños presos en el sótano, pero ayer ponlo adentroHablando por teléfono con el primer ministro israelí bennettinventó un chantaje despiadado: “Yo Rusia Está listo para garantizar la salida segura de los civiles de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol, pero los militares de la planta deben rendirse».

Según Zelensky, 344 más fueron evacuados de Mariupol. Anoche, Naciones Unidas anunció el inicio de la tercera fase de la operación de rescate de civiles. El médico del batallón Azov apeló al presidente turco Erdogan para que actúe también como mediador para la evacuación del ejército: “Los heridos se están muriendo por falta de medicamentos, y se están muriendo en mis brazos”. Por supuesto, los ucranianos también reclaman una serie de resultados en otras regiones del país: aseguran que recuperaron el control de algunas aldeas cercanas a Kherson y lanzaron contraataques en las regiones de Kharkiv e Izyum (al este). Kiev anunció la orden: para junio, podremos comenzar un contraataque a gran escala “porque llegarán las primeras armas que pueden detener al enemigo”. The New York Times reveló ayer: que el ejército ucraniano logró matar a varios generales rusos gracias a información transmitida por la inteligencia estadounidense. La Casa Blanca comentó: “El artículo del New York Times es irresponsable. Estados Unidos proporciona inteligencia sobre el terreno para ayudar a los ucranianos a defender su país, y no proporcionamos inteligencia con la intención de matar a generales rusos”.

cable

Un día los libros de historia contarán la Batalla de la Fábrica de Acero, una historia sin precedentes donde dos mil soldados ucranianos quedaron atrapados durante semanas en el sótano de una fábrica de acero donde los civiles todavía están atrapados, al menos 200-300, con comida y agua. escasean. Afuera, hay una ciudad ahora destruida y tomada por el ejército ruso, que, sin embargo, es incapaz de ocupar ese último núcleo subterráneo. Soldados ucranianos exhaustos -especialmente los soldados del Batallón Azov, una formación de extrema derecha, a la que se unieron algunos marines que no querían rendirse- se comunican en el exterior, con todo el mundo exterior, gracias a las redes sociales, y los mensajes se relanzan en Telegram. y Twitter. Documentan cuáles pueden haber sido sus últimas horas. “Por segundo día consecutivo, el ejército ruso irrumpió en la fábrica. Hay batallas feroces y sangrientas – dice el comandante del regimiento Azov, Denis Prokopenko, de 30 años, en el pasado en los ultras Dynamo Kyiv – Agradezco al mundo entero por el tremendo apoyo de la guarnición de Mariupol. Nuestros soldados se lo merecen. Pese a todo, seguimos cumpliendo la orden: mantener la defensa”.

Las amenazas de Putin preocupan a Rieti en Moscú

Estas palabras se remontan a la noche del miércoles al jueves. Los rusos en las acerías para la última ofensiva enviaron principalmente soldados de feroces unidades chechenas y soldados de la autoproclamada República de Donetsk. Anoche apareció otro videomensaje, en el que aparecía el protagonista del subcomandante de Azov, Svyatoslav Balamar, quien lanzaba un llamamiento: “Fuera los civiles. Liberen a los soldados heridos que están muriendo en agonía”. El perfil de Azov dice: “El ataque a Azovstal continúa. El ejército mantiene las defensas de la fábrica bajo intenso fuego. El enemigo utiliza aviones, artillería e infantería”. Pero, ¿por qué, hace tres días, el ejército ruso intensificó sus acciones contra los desesperados en Mariupol? Sin embargo, Putin dijo que no habría ofensiva terrestre y que no valía la pena. Esta guerra nos ha acostumbrado a descubrir una diferencia fundamental entre lo que dicen las autoridades de Moscú y lo que realmente hacen. La explicación dada por todos los observadores a esta aceleración está relacionada con la fecha habitual del 9 de mayo. Ese día, cuando se celebra la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo en 1945, es necesario presentarle a Putin un resultado, como el control total de Mariupol. No en vano, las manifestaciones fueron canceladas el 9 de mayo en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk.

amenaza de descenso

En una ciudad que une Donbass con el sur de Ucrania y Crimea, dando continuidad a las zonas controladas por los rusos, los metros de Mariupol son también un símbolo con el que continúa la tragedia. Pero Rusia continúa sus ataques en otras regiones de Ucrania, comenzando con Odessa y Mykolaiv. El escenario ha sido probado y probado, y es casi predecible: casi todas las noches en todo el país suenan las sirenas antiaéreas. También sucedió ayer. El “Pravda” ucraniano relanzó la noticia: “En la parte noroeste del Mar Negro, existe la amenaza de un desembarco enemigo, y los rusos realizan operaciones con aviones de reconocimiento y ataques”. El comando operativo en el sur de Ucrania pidió a los residentes que no se acercaran a las playas. Los misiles de crucero se lanzan principalmente desde barcos rusos en el Mar Negro, pero el bombardeo aéreo también está dirigido, como estrategia diaria, a vías férreas, sistemas eléctricos y depósitos de combustible: el objetivo es paralizar el envío de material bélico desde Occidente. Un incendio destruyó un depósito de petróleo en Makevka, región de Donetsk, Ucrania. Las autoridades pro-rusas en la región acusaron a los ucranianos. En Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, el alcalde hizo un llamado a los ciudadanos: si pueden, abandonen la ciudad, porque a la luz del 9 de mayo se esperan violentos ataques con misiles rusos.