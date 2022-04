Masacre de tanques rusos en Ucrania: el defecto es un defecto de fabricación: ¿cuál es el efecto de jack-in-the-box?

Es una de las debilidades del ejercito. ruso. Desde el comienzo de la invasión, moscas Se perdió una gran cantidad de vehículos blindados y equipo militar, lo que revela una debilidad inesperada en el procedimiento de un guerra hablar en contraUcrania. Los analistas explicaron que las razones se deben a la irreductible resistencia ucraniana pero también a la afluencia de armas defensivas avanzadas antes Chico. Así como ayuda inesperada a los hombres del presidente Volodymyr Zelensky.

¿Cuáles son las armas de Rusia? Todo el arsenal de Putin

Efecto Jack-in-the-Box

Los expertos dicen que las imágenes del campo de batalla muestran a los tanques rusos sufriendo un defecto que el ejército occidental conoce desde hace décadas, al que llaman el “efecto sorpresa”. Dicen que Moscú debería haber identificado y resuelto el problema hace mucho tiempo, pero no lo hizo, y esto cuesta mucho en términos de pérdidas en las filas de las tropas rusas.

medios destructivos

Ucrania se ha convertido en un “cementerio de tanques”. Los videos que muestran las calles alrededor de Kyiv, Kharkiv y Mariupol muestran altas columnas de vehículos rusos destruidos o abandonados, cubiertos de nieve y los cuerpos de los soldados muertos a bordo. Se estima que desde el comienzo de la guerra, los ucranianos destruyeron tanques 580-750, está claro que no hay cifras oficiales, pero estos son números por volumen. ¿Cómo las fuerzas de Zelency hicieron que tantos dejaran de ser utilizados? El arma principal consiste en misiles antitanque Javelin y el sistema de misiles Nlaw, de los cuales el gobierno de Londres es uno de los principales proveedores. “Seguiremos brindando nuestro apoyo para garantizar que Ucrania no sea invadida nuevamente”, dijo el primer ministro Boris Johnson, insinuando que la alianza militar continuaría incluso después de un alto el fuego. Además, el ejército ruso se enfrenta a espinosos problemas logísticos que puede haber subestimado. Hemos visto fotos de tanques rusos tirados por tractores de granjeros ucranianos. Muchos de los tanques fueron abandonados por quedarse sin combustible. Otros todavía están atrapados en el lodo porque el Alto Mando invadió en el momento equivocado del año. “Fueron verdaderos fracasos logísticos”, dice Phillips O’Brien, profesor de la Universidad de Saint Paul.

munición

Pero las dificultades técnicas de Moscú van más allá y también se relacionan con la forma en que se almacenan las municiones de los tanques. A diferencia de los vehículos occidentales modernos, el ruso lleva más plomo dentro de sus torretas. Esto los hace extremadamente vulnerables porque incluso un impacto indirecto puede desencadenar una reacción en cadena que detone toda la masa de municiones. La onda de choque resultante podría ser suficiente para desmantelar la torreta del tanque y derribarlo hasta el segundo pino del edificio, los episodios están tomados de algunos videos en las redes sociales. “Nos espera una falla de diseño”, explica Sam Bendet, consultor del Programa de Estudios Rusos del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, en un artículo de CNN. “Cualquier golpe en el objetivo actúa como un disparador de municiones, provocando una explosión masiva. La torreta literalmente explota”. En cuanto a la tripulación del tanque, generalmente dos hombres en la torreta y un tercero en la cabeza, no hay escapatoria: ” Si no sales en un segundo, estás muerto”, añade. Nicholas Drummond es analista de defensa especializado en guerra y ex oficial del ejército británico.

Anterior

Drummond dice que la explosión de municiones ha causado problemas a todos los vehículos blindados que usa Rusia en Ucrania. Sin embargo, explica a CNN, esta importancia ha sido evidente durante décadas: las fuerzas armadas occidentales sabían de ella desde las guerras del Golfo contra Irak en 1991 y 2003, cuando había una gran cantidad de tanques T-72 T-72 de fabricación rusa. Iraquí. El ejército corrió la misma suerte, con las torres voladas. Para los expertos, en resumen, Rusia no ha aprendido la lección de Irak y, como resultado, muchos de sus tanques en Ucrania tienen fallas de diseño similares, con sistemas de misiles autocargables. Drummond señala que cuando la serie T-90, sucesora del T-72, entró en servicio en 1992, se mejoró su blindaje, pero el sistema de carga del misil siguió siendo similar al de su predecesor, lo que lo dejó vulnerable. El T-80, otro tanque ruso utilizado en la invasión de Ucrania, tenía un sistema de carga de misiles casi idéntico. Este sistema, sin embargo, tiene algunas ventajas. Bendet señala que Rusia lo eligió para ahorrar espacio y dar a los tanques un perfil más bajo, haciéndolos más difíciles de vencer en la batalla. La fuerza, sin embargo, se vio frustrada por la experiencia. “Los militares occidentales aprendieron de la Guerra del Golfo a detectar vehículos e hicieron de la fragmentación de municiones una prioridad”, dice Drummond. Como en los vehículos de combate de infantería Stryker desarrollados por el Ejército de EE. UU. después de la Primera Guerra de Irak. “Tiene una torreta en la parte superior separada del compartimento de la tripulación. Toda la artillería está dentro de la torreta y si es golpeada y detonada, la tripulación está segura debajo de ella. Otros tanques occidentales, como el M1 Abrams usado por los Estados Unidos y algunos Los ejércitos aliados son más grandes: el cuarto miembro de la tripulación del tanque recupera el plomo de un compartimento cerrado y lo transfiere al fuego. El compartimento tiene una puerta que se abre y se cierra entre los disparos del tanque, por lo que si golpea un disparo, explotar en la torreta Bendet concluye que “si la precisión podría dañar el tanque, pero no necesariamente mataría a la tripulación”.