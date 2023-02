A través del agente del Ministerio de Transporte – Corriere.it

Casi un año después, en marzo de 2021, CAF, con sede en el País Vasco, se da cuenta de que los datos proporcionados no se corresponden con los datos reales: Trenes ultramodernos y aerodinámicos encargados por Renfe Nunca pasarán por los túneles centenarios de las regiones de Santander y Oviedo.

No se sabe qué pasó en las oficinas correspondientes en los meses siguientes. La sensacional noticia de la censura solo se filtró este año, a fines de enero. Las primeras entradas llegaron a principios de febrero, seguidas de intentos tranquilizadores por parte de los Ferrocarriles Españoles enafp“Nunca hubo peligro de que los trenes fueran por procedimientos defectuosos”, dijo Agence France-Presse. ya entró en producciónPorque el fabricante estaba obligado contractualmente a proceder primero a las comprobaciones oportunas.”

Por lo tanto, la cantidad asignada de 258 millones no se perdería. Pero no se dice que ahora será suficiente para completar el proceso, considerando el asombroso aumento en el costo de las materias primas en los últimos años. Además de Aplazamiento de entregas de trenes Hasta 2026 puso en cólera a los administradores de las dos regiones, que piden indemnizaciones: “Estamos a la espera de aclaraciones y soluciones sobre la mesa”, exige el presidente de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez (PSOE). “Espero que caigan cabezas -ojalá que caiga su homólogo de Cantabria, Miguel Ángel Rivela (PRC, partido regional de Cantabria)-. Nunca he visto un trabajo tan sucio en cuarenta años.