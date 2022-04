Problemas de Twitter en la era de Musk-Corriere.it

Anónimo: Adiós si se ve obligado a revelarnos. Dudas sobre la financiación de la operación

En cuanto a Twitter, a pesar de la súplica de Musk a todos los usuarios, incluso a los que no les cae bien, de que se queden, y su promesa de libertad absoluta de diálogo en la plataforma, las primeras señales son alarmantes: los escudos de figuras públicas, desde Mia Farrow hasta Shawn King, el líder de una organización Black Lives Matter de la actriz y modelo Jamila Jamil al alcalde de Londres Sadiq Khan, mientras que la senadora demócrata Elizabeth Warren calificó la toma de posesión de Musk como un “peligro para la democracia”. Mucho dolor de estómago pero poco abandono real entre las celebridades, también por no tener muchas alternativas viables. Quien realmente amenaza con irse es Anonymous: Advierten que “si Twitter impone la verificación de identidad, abandonaremos la red, como ya hemos hecho con Facebook”. Comprensible, dado que la razón por la que existen estos piratas informáticos es el anonimato, es otro problema para Musk, quien ha anunciado que quiere que la identidad de todos los usuarios sea transparente. Pero el problema principal, para él, es el riesgo de que la adquisición, más allá de su voluntad, sea vista como una operación de derecha. Los famosos no se van pero sí muchos progresistas anónimos: Barack Obama, la estrella más seguida de la cadena, perdió 300.000 seguidores en una noche, pero la sangría también atañe a sitios dedicados a los derechos humanos, sin connotación política específica: hasta el memorial perdido de Auschwitz tiene 35.000 miembros en una noche. La gran fiesta, en cambio, es de derecha aunque Trump, si bien elogia a Musk, actualmente prefiere quedarse en su plataforma, Truth Social: Marjorie Taylor Greene, la bandera de la extrema derecha, ganó 100.000 seguidores en pocas horas. mientras que Tucker Carlson, el más seguido de los presentadores conservadores de Fox News, con 141K. Y celebramos el “Volvemos”, volvemos. En Twitter queda claro que lo considera “recuperado”. Musk podría intentar hacer las correcciones, pero por ahora, solo con palabras: la adquisición, que involucra pasos corporativos complejos y procesos de licencia, no se llevará a cabo hasta dentro de seis meses.