“Se siente contra todo el mundo” – Corriere.it

El choque entre una línea extrema y una “moderada” ha terminado en el Kremlin: Putin ahora apunta a conquistar no solo el Donbass, sino la mayor cantidad de territorio posible, sin importar los costos humanos y materiales del conflicto.

de nuestro reportero

Berlín – “Tiempo y paciencia. paciencia y tiempo. El gran ejército resultó herido. ¿Pero es esto fatal? El general Kutuzov dijo en “Guerra y paz”.

En guerra en Ucrania el presidente ruso vladimir putin Él parece pensar de la misma manera. Pero a diferencia del gran general zarista que derrotó a Napoleón, esta vez no fue el atacante, sino el agresor.

Ha habido un enfrentamiento en las últimas semanas dentro del KremlinSobre el curso de la guerra y sus objetivos. Como se reveló a mensajero politica mundial Dr..

Mitrij Suslovque dirige un centro de estudios cercano al gobierno,Dos filas una frente a la otra

El moderado que reclama la necesidad después de obtenerla Victoria decisiva en DonbassProponer un acuerdo a Ucrania y Occidente en los términos que quiere Rusia, que dejaría el statu quo regional de 2014, reconociendo así la anexión de Crimea y la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, con el resto del país neutral y desmilitarizado.

Y lo extremo, que apunta No solo en Donbass, sino que pretende conquistar todo el cinturón del sureste, incluida Odessa.con el fin de privar a Ucrania de cualquier acceso al mar, y estableciendo una conexión territorial con Crimea y un vínculo con Transnistria.

lucha total Por lo tanto, sin preocuparse por los costos militares, políticos y económicos: “La escuela extremista, según Suslov, no teme una guerra prolongada, no busca ningún reconocimiento de Occidente, no cree que sea posible abolir o reducir sanciones.”

La impresión sustentada por varias fuentes es que ha triunfado sobre la línea dura. de acuerdo a lo que tiempos financieros

Y Putin está listo para avanzar en una lucha de larga duraciónmucho más allá del objetivo evidente, indicado recientemente tras el abandono del bloqueo de Kiev, que es “la liberación de Donbass”.

El periódico británico, citando una fuente que ha estado involucrada en intentos de negociación, utiliza la semejanza del judo, un arte en el que Putin sobresale con un cinturón negro, para explicar su estilo de guerra. En judo, de hecho, Putin aprendió el kozushi, el truco que tiende a hacer que el oponente pierda el equilibrio físico y mental y luego se dé la vuelta y deje caer los hombros. El Kuzushi en este caso será el ataque al Donbass. “Es un táctico, un jugador de judoka. Tiene una visión distorsionada del mundo y los escenarios cambian constantemente”.