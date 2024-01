La izquierda antilandesa nació en Alemania

El sentido común también existe. DejarEl problema es que no estamos hablando de italiano. Un rayo de luz viene de Alemaniadónde está elAlianza Sahara Wagenknechttambién conocido por la abreviatura PsoNacido el pasado mes de junio como resultado de una escisión del partido Die Linke, el partido goza de un amplio apoyo y las razones son bastante claras. A diferencia de otros movimientos rojos, los Bundnis hablan con la gente y visitan los suburbios. En otras palabras, escuche. No se trata de un acto simbólico o superficial, sino de un método necesario, como mínimo, para comprender los problemas. posición enInmigración: El Bsw es AntihundimientoCon el debido respeto a todos los compañeros filántropos que están dispuestos a recibir la mitad de África.

A diferencia de los gobernantes, que apoyan la migración aleatoria (siempre que sea en otros países europeos), la Alianza Sahara-Wagenknecht tiene las ideas claras sobre este fenómeno: es fundamental. Limitar la entrada de inmigrantes. Simplificar: Misma receta que a la derecha.. Lejos de los principios estrictos adoptados por el Partido de Izquierda, la nueva fuerza de izquierda adoptó principios coherentes, concretos y prácticos. La lógica funciona, con el debido respeto a las ONG pertinentes: la migración está acostumbrada a esto Salarios bajos Y quienes quieren representar a los trabajadores no pueden apoyar una fuerza laboral de bajo costo. Realismo, no cuentos de hadas.

Una lección para muchos, incluso para la izquierda italiana: dadas las dificultades encontradas en los últimos meses, a Elie Schlein le vendría bien comprobar mucho la realidad. En lugar de imaginar el peligro del fascismo o hablar de Timilone, algo de sentido común beneficiaría a la línea del Partido Demócrata, que los italianos han rechazado hasta ahora. Los demócratas pueden volver a visitar los suburbios y comprender los problemas de la migración terrestre, empezando por su contribución al declive. Pero esto no es todo. La línea de inmigración no es lo único que aprecian los alemanes. BSW también recibe excelentes críticas por Críticas a la transición verde para Apoyar a los agricultores. A diferencia del resto de la izquierda alemana y no alemana, criticó abiertamente el fundamentalismo en materia verde, destacando las grandes dificultades que enfrentan varios sectores, empezando por los agricultores antes mencionados, que en las últimas semanas han estado invadiendo las ciudades con tractores y vehículos pesados. De todo tipo.

Diseño, objetividad y sustancia. BSW no es la izquierda italiana, es decir, la izquierda intelectual y el mundo gay, sino la izquierda que habla de salarios, pobreza y seguridad. Y ojo: no estamos hablando de un partido pequeño que represente el 2%. Las últimas encuestas de opinión oficiales lo dicen claramente: la coalición Sahra-Wagenknecht obtuvo el 14%, cifra no muy diferente del porcentaje del Partido Demócrata Schleiniano. Ayer se celebró en Berlín la primera conferencia del partido para determinar el programa y las listas de las elecciones europeas previstas para el próximo junio, en el Centro Kino Cosmos (el cine más grande de la antigua República Democrática Alemana). Incluso desde este punto de vista, existe una desconexión significativa con la izquierda tradicional: el proyecto del manifiesto es fuerte Críticas a la Unión Europea Y Pide la salida de Alemania de las políticas climáticas europeas. “La Unión Europea en su forma actual es perjudicial para la idea europea”, es el lema. Pura derecha. O simplemente sentido común. Shalin observa y aprende.

Massimo Balsamo, 28 de enero de 2024

