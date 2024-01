allá Jacobo El número de terroristas entre la población de la Franja de Gaza sigue debilitándose. En un vídeo que circuló en las redes sociales, se muestra a cientos de palestinos saliendo de la ciudad de Khan Yunis a través de un corredor abierto hacia la zona humanitaria de Al-Mawasi, cantando: “Abajo HamásEl vídeo fue publicado por cugat (Coordinador de actividades gubernamentales en las regiones.), la unidad del Ministerio de Defensa israelí que coordina los asuntos civiles entre el gobierno de Tel Aviv, las FDI, diplomáticos, organizaciones internacionales y la Autoridad Nacional Palestina.

Después de 113 días de guerra, los habitantes de este enclave, ahora reducido a escombros por el ataque de las fuerzas del Estado judío, parecen haberse dado cuenta de que… responsable El conflicto responsable de tanta muerte y destrucción está ahora enteramente en manos de Hamás, que, a través de los brutales ataques del 7 de octubre, ha impuesto no sólo su propia sentencia de muerte, sino también la sentencia de muerte de tantas personas inocentes. como víctimas. Escudos humanos. Gracias a múltiples testimonios recogidos de civiles y milicianos capturados, ahora está claro que varias organizaciones terroristas utilizaron hospitales como bases de operaciones, mezclando a sus activistas con el personal médico. Además, en los últimos meses, los soldados de las FDI han encontrado docenas de escondites de armas, trampas explosivas y entradas de túneles dentro o cerca de casas privadas, escuelas y otros edificios que deberían reservarse exclusivamente para uso civil.

En noviembre, Hamás se quitó la máscara, y dos de sus más importantes partidarios, Khalil Al-Hayya y Taher Al-Nono, confirmaron en una entrevista con… Los New York Times El objetivo del grupo no es mejorar las condiciones de vida de los residentes de Gaza, sino más bien crear “ Un estado de Guerra perpetua Con Israel “y demostrarlo” La cuestión palestina no morirá “. Estas declaraciones se ven confirmadas por el hecho de que la mayoría a lo largo de los años Ayuda internacional Se integró al exclave para construirlo.Infraestructura del terrorismo Se compone de túneles subterráneos, arsenales y bases fortificadas que el ejército israelí está desmantelando pieza por pieza.

El episodio del 27 de enero no fue la primera señal de esto. Creciente hostilidad Civiles contra terroristas. En diciembre pasado, multitudes hambrientas en Rafah y Khan Yunis asaltaron camiones de ayuda humanitaria que aparentemente se dirigían a un almacén de Hamas. En un intento de dispersar a los residentes, los agentes de policía del grupo dispararon varias balas, matando al adolescente, Ahmed Shaddad Barika, y a otra persona. Entonces se convirtió en un disturbio. ira extrema Los alborotadores atacaron una comisaría de policía cercana y la arrojaron piedras.