“cruz y esvástica”

Una investigación sobre la persecución y deportación al campo de Dachau de más de 2.800 cristianos de 14 países europeos por parte del régimen nazi y las razones detrás de esto: el jueves 29 de junio en Rai Primetime 3, Rai documentari propone “La cruz e la Svastica”, co -producción de Rai Documentari e Iterfilm y Upside con una contribución de Mic y el Fondo Bilateral “Italia-Francia”, dirigida por Giorgio Treves, escrita por Luca Scivoletto y Giorgio Treves con la participación artística de Margherita Pie, Massimo De Rossi y Stefano Dionisi .

El documental, filmado en Italia, Francia, Alemania, Polonia y Ciudad del Vaticano, se desarrolla como un viaje del director Giorgio Treves, quien a través de testimonios de algunos sobrevivientes y reconstrucciones de historiadores intenta comprender y esclarecer las relaciones entre la Iglesia Católica, la Iglesia protestante y el nacionalsocialismo. La búsqueda personal surge de la necesidad de justicia, respeto y misericordia hacia todas las víctimas del nazismo, de cualquier credo, raza y nacionalidad, y al mismo tiempo de la necesidad de conocimiento, para levantar el velo sobre esta oscura región de la historia.

¿Por qué Hitler también deportó a los campos a católicos, protestantes, ortodoxos y testigos de Jehová, además de los 6 millones de judíos? Giorgio Treves inició su investigación a partir de los archivos secretos del Vaticano, rebautizados como Archivos Apostólicos, donde, a pedido del Papa Francisco en 2020, se retiraron los sellos del pontificado de Pío XII, con el objetivo de esclarecer la posición de la Iglesia durante el período de la Segunda Guerra Mundial.

El documental se adentra luego en el corazón del ascenso del nazismo, que con el Párrafo Ario conducirá al exterminio de los judíos, y concluye cuestionando la posición asumida por el Vaticano. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué podría dejar de hacer?

“El destino de los cristianos durante la guerra parecía un gran agujero en esta narrativa histórica, especialmente en el país donde vivo, Italia, donde nadie había oído hablar nunca de eso”, dice Giorgio Treves. “Mi ambición es hacer una película que se ilumina con sus testimonios y archivos, pero también captar un tema sensible es casi tabú. Una historia que contiene partes que se han ocultado deliberadamente durante mucho tiempo”.

Reconstrucciones de historiadores italianos, franceses y alemanes se alternan con momentos emotivos: las historias personales, los recuerdos y las anécdotas de quienes vivieron esta tragedia en primera persona, como el testimonio de Simon Lipster y Emma Bauer sobre el trágico destino de los ortodoxos y los Testigos de Jehová. se entremezclan con material inédito de los archivos, incluidos That Bundenarchive, Les Ateliers Des Archives, Critica Past e Istituto Luce.

El itinerario termina en el largo y arbolado Dachau Boulevard, con el final de las recientes manifestaciones neonazis como una advertencia destinada a evitar que se repitan atrocidades similares.