Vladislav Avaev, Un exasesor del Kremlin y exvicepresidente de Gazprombank fue encontrado muerto en su apartamento en el piso 14 de un edificio de apartamentos de lujo en moscascon el pistola en mano Junto a los cuerpos de su esposa embarazada y su hija de 13 años. Pero lo que parece ser un caso de asesinato y suicidio en realidad tiene algunas características poco claras y todas las pistas aún están abiertas. Gazprombank es uno de los principales canales de pagos de petróleo y gas de Rusia, y actualmente está en el punto de mira del mundo: el hombre de 51 años lo dejó oficialmente, aunque, según muchos, mantuvo algunas relaciones. Afyaev era millonario gracias a su propio negocio de construcción y también era subjefe de un departamento administrativo clave en el Kremlin de Putin.

Los cadáveres de Avaev, Dila esposa de yelania y el pequeño María Fue encontrada por la hija mayor de 26 años, Anastasia, molesto por no poder comunicarse con su familia: los tres presentaban heridas de bala, disparos de una de las pistolas (tenía al menos 13 en el apartamento) propiedad del propio Avayev. Y hay quienes se beneficiaron de entre los testimonios de vecinos correo diarioPlantea la hipótesis de que el caso puede estar vinculado a una crisis financiera tras el endurecimiento de las sanciones occidentales: “Puede haber quedado eclipsado por la deuda. “Todos están frustrados y algunos están listos para tomar medidas extremas”, dijo Amarat, hablando con franqueza sobre la difícil situación económica que enfrenta el país. Pero ni siquiera el camino de los celos queda excluido de los rumores que hablan de una posible relación de la esposa con el chofer del banquero, quien fue despedido hace tiempo. De las palabras de otro vecino que sospecha un posible asesinato aparece: “Ella no tenía ninguna razón para hacer esto. Él era rico e inteligente. No es posible matar a un hombre así. Tal vez él mató a Afaev y su familia “.