Nuestros ojos están puestos en Gaza

“Hay un olor diferente después de la explosión. Y sabes que no es concreto. No es cal. Y más”. La arena absorbe la suciedad, como suele decirse, así como la sangre, que con el tiempo se vuelve negra. Pero bajo la tierra destrozada, los edificios desmoronados por la muerte cayeron desde arriba, y no sólo los gritos ahogados, las historias de padres e hijos, hermanos y hermanas y parejas jóvenes se borraron en un segundo. Bajo esos montones de escombros -y los satélites de las Naciones Unidas han confirmado que más de la mitad de los edificios de la Franja de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes desde el comienzo del ataque- hay rostros manchados de tiza y cuerpos fofos, o lo que queda: son tus vecinos, tus compañeros de escuela, tu esposa, tu hijo, tu abuelo. También puedes taparte la boca con un paño e intentar caminar más rápido, pero es un olor implacable, como el zumbido de los drones. Noche y dia. Siempre hay. Pones los ojos en blanco. Y te preguntas dónde estás. “¿Estoy muerto?”.

“Explosiones por todas partes… Veo esos autos humeando otra vez…” Martina Pisani, enfermera de 47 años, regresó hace unos meses de su última misión con MSF en Gaza. Ya ha estado en zonas de guerra, primero en Siria y luego en Yemen, atendiendo a personas heridas por minas antipersonal. Sin embargo, lo que vio en Gaza no tuvo precedentes. “Miles de personas en las calles, en cada hoyo, con cuencos en la mano buscando agua y cualquier cosa que puedan comer o reemplazar sólo para sobrevivir un día más”. Explica que cada guerra es diferente, pero aquí se rompen las reglas: “Las sirenas no suenan y no tienes tiempo de llegar Sala de seguridadte golpean “de lado” en la forma en que deberían haber sido Luz verde. En Gaza, ningún lugar es verdaderamente seguro y todos, incluidos nosotros, los trabajadores humanitarios, nos hemos convertido en objetivos potenciales y víctimas reales. Pero lo que más me llamó la atención fue el enorme impacto sobre la población, sobre más de dos millones de personas apiñadas en 40 kilómetros en un área de nueve kilómetros. Pacientes: en ocho de cada diez casos, niños.

“En el hospital te encuentras con el panadero, el maestro y el carpintero. La llamada “sociedad civil”, prosigue Martina, “familias enteras se amontonaban en los ascensores, en los pasillos, en el suelo…” Se engañaban pensando que los hospitales se habían salvado. “Antes del 7 de octubre había 37 edificios activos. , y en Navidad nueve, y unos días después eran ocho. Estaba entre la ciudad de Gaza y Khan Yunis, en el hospital de Al-Aqsa, donde hoy la situación ha vuelto a ser terrible. Teníamos 1.100 pacientes y 250 camas… Los pacientes no tenían acceso al tratamiento y los hospitales eran sólo para los heridos. Los mismos edificios donde trabajamos con MSF han sido evacuados 14 veces: cuando eso sucede, todos los que están frente a ti saben que serán el “segundo y tercer muerto”. Porque sin acceso a medicamentos y anestesia, “los heridos sufrirán septicemia, gangrena y muerte”. Llegan con quemaduras en la mitad del cuerpo y miembros amputados… y los heridos han muerto”.

Esquema Siempre repite lo mismo. El ejército israelí arroja folletos sobre un hospital advirtiendo a la gente que evacue porque las instalaciones son una base de Hamas. Los tanques y la artillería derriban partes de las murallas. Los cohetes destruyen ambulancias. Se corta la electricidad y el agua. Los bebés prematuros mueren en incubadoras y los pacientes gravemente enfermos. Los suministros médicos están prohibidos (el cruce de Rafah en el lado palestino está cerrado durante 40 días, con el debido respeto a la Convención de Ginebra): no más antibióticos, analgésicos, camillas, muletas y gasas. Los soldados israelíes irrumpieron en el lugar y obligaron a todos a salir. en las calles. Pero las bombas en algunas zonas también los eliminaron. Así, cientos de heridos se encuentran vagando entre el polvo, junto a 1,7 millones de desplazados, de un punto a otro de la Franja, dependiendo de hasta dónde avance el conflicto. En los últimos días, los ataques han reaparecido en la región central. El sábado pasado, las FDI bombardearon el campo de refugiados de Nuseirat, matando al menos a 270 personas. “Ni siquiera tuvimos tiempo de enterrarlos”, dice el Dr. Hazem Malukh, un médico que trabaja con MSF desde 2013 y vive en el campo de Nuseirat. “Los sonidos de misiles y explosiones… todos gritaban y corrían en todas direcciones. Parecía el fin del mundo. Vi el horror en el rostro de mi hijo… “¡Papá, la gente está siendo destrozada!”, me gritó. “Niños, mujeres… ¿por qué?” El ataque del sábado provocó el caos, especialmente en el hospital de Al-Aqsa. Karin Hoster es la directora médica del equipo de MSF allí. “Hemos hecho todo lo posible para estabilizar a cientos de pacientes que sufren heridas de guerra, traumatismos, destripamientos, fracturas y quemaduras. No hay nada que justifique lo que veo. Nada hasta dónde tenemos que llegar antes de decirle a Israel que esto. ¿inaceptable?”

Un alto el fuego permanente sigue siendo la prioridad. La crisis humanitaria resultante de 250 días de ofensiva militar israelí, con la llegada del verano y temperaturas superiores a los 35 grados, se ha vuelto más dramática. Aguas residuales, montañas de residuos por todas partes, agua de mar para lavar, enfermedades infecciosas. Y luego el hambre. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo: “Más de 50.000 niños en Gaza necesitan tratamiento por desnutrición aguda”. El pan, a menudo duro, es para muchos, si se tiene suerte, la única forma de alimento al día. “Es la aniquilación de la humanidad”, dice Davide Mossardo, psicólogo que se ocupa de la salud mental en todo Oriente Medio para MSF y que había visitado la Franja dos veces antes del 7 de octubre para participar en un proyecto de gestión del dolor. Regresó de Gaza hace unos días y todavía sufre estrés postraumático. “Las pesadillas continúan. Tengo la imagen de estos niños gritando, completamente quemados… y muchos de ellos ya no son sus padres. Incluso hoy me pregunto cómo puedo seguir adelante. Durante siete semanas trabajé entre Rafah y Khan. Yunis principalmente sobre los niños, con un equipo de cuatro trabajadores sociales y yo y cuatro personas. tutor. Cada historia es diferente, pero las características son comunes: depresión, trauma por la pérdida de seres queridos, exposición constante al dolor, ansiedad e insomnio. El mañana no existe. Sólo están esperando morir. Llevo cinco años trabajando en Oriente Medio, pero nunca había visto este nivel de deshumanización. “La salud mental será la verdadera emergencia una vez que el fuego se detenga.” Será principalmente un trauma colectivo y generacional. “Me atormenta la imagen de los niños que veía desde las ventanillas del auto todos los días, siempre caminando por el mismo camino. ” dice Davide. Niños con cara de adulto. Quién recogía agua, quién llamaba a la puerta pidiendo dinero o cigarrillos para vender o trocar. Después de dos meses dejaron de tocar. Ellos gritaron. De los 13 a los 14 años, psicológicamente retrocedieron a los 4-5 años. Les dicen que no piensen para no sufrir. Sin embargo, creamos un espacio, ante todo de escucha, para sentir humanidad: es esencial”.

“¿Sabes qué regalo me hicieron?”, resume la enfermera Martina. “Trajiste a casa un sentido de comunidad que no había visto en ningún otro lugar. El hermano pequeño que acompañaba a su hermana pequeña. Yo también me curé de mis miedos. Perdidos bajo el ruido de los drones silenciosos las 24 horas del día o con el ruido de las camionetas descargando cadáveres, nunca estuvieron solos y a pesar de la humillación, el asedio y la violencia, elegimos hacer la paz, pero ellos, los palestinos, hacen la paz. paz con sus cuerpos”.

Jean Genet en su libro Cuatro horas en ChatilaEscribió: “Tuve que ir a Chatila para comprender la obscenidad del amor y la obscenidad de la muerte. En ambos casos, el cuerpo ya no tiene nada que ocultar: las posturas, las contorsiones, los gestos, los gestos y hasta el silencio pertenecen a tal o cual mundo. Entonces que se coman la tierra. Lo único que le queda es eso.

Ocho meses de guerra en la Franja de Gaza están causando muerte y destrucción sin precedentes. A mediados de febrero, entre el 54% y el 66% de todos los edificios de la Franja de Gaza habían sido destruidos o dañados. Según una investigación del Banco Mundial y las Naciones Unidas, el costo económico de los daños a infraestructuras críticas en los primeros cuatro meses se estima en 18.500 millones de dólares. Expertos legales internacionales dijeron que Israel estaba cometiendo crímenes de “asesinato” -la destrucción total de hogares y condiciones de vida para hacer la zona inhabitable- y “ecocidio”. Las imágenes de satélite muestran que casi la mitad de la cubierta arbórea y las tierras agrícolas de la Franja de Gaza han sido destruidas, mientras que los materiales peligrosos dejados por las municiones israelíes representan una amenaza a largo plazo para todo el ecosistema.

El llamado “principio de los suburbios” de Israel, que exige el uso desproporcionado de la fuerza contra la infraestructura civil en territorios hostiles a Israel para castigar a sus enemigos, se está aplicando actualmente en Gaza y, en menor medida, en el sur del Líbano. En esencia, los civiles están siendo castigados por “permitir” que combatientes armados lancen ataques con misiles desde sus barrios. Entonces, en lugar de “ganar corazones y mentes”, como las tácticas clásicas de contrainsurgencia occidental, la doctrina Dahiya apunta a crear un entorno civil hostil que tiene como objetivo a Israel, bombardeando corazones y mentes.

La grave crisis alimentaria -junto con la afluencia de ayuda a la Franja- condena a los habitantes de Gaza a un hambre perpetua. La Organización para la Agricultura y la Alimentación advierte que más de un millón de palestinos en la Franja de Gaza se enfrentarán al hambre y la muerte a mediados de julio. Los datos incluidos en el informe indican que el 100% de la población de la Franja de Gaza, de 2,2 millones de habitantes, se encuentra en la etapa tres o superior, conocida como etapa de “crisis” en la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC) de la ONU.

Luego están las epidemias. Las altas temperaturas diurnas de esta estación son una tortura y la búsqueda de agua es la primera emergencia cada mañana. Las picaduras de mosquitos y otros insectos son sólo un síntoma de la creciente crisis medioambiental.

ocho meses Los continuos bombardeos y asedios israelíes casi han destruido la infraestructura y las plantas de gestión de residuos. Esto ha provocado que restos humanos queden enterrados durante meses bajo montañas de escombros y montones de desechos sólidos no recogidos que se acumulan en calles por donde fluyen regularmente las aguas residuales. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el sector ya estaba produciendo una cantidad “asombrosa” de residuos de 1.700 toneladas por día, y sólo tenía dos vertederos principales, uno de los cuales estaba funcionando por encima de su capacidad. Desde el comienzo de la guerra, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los bombardeos israelíes han causado graves daños a las infraestructuras, incluida la ciudad. Orientación Vehículos de recogida de residuos, instalaciones y centros de tratamiento de residuos sanitarios. Los análisis satelitales muestran que ahora hay más de 140 vertederos en toda la Franja. Las aguas residuales desbordadas se acumulan en las calles en grandes cráteres creados por las bombas israelíes, llenando los vecindarios con pantanos de aguas residuales que generan olores desagradables, contaminación e insectos dañinos. Según las Naciones Unidas, se estima que hay 37 millones de toneladas de escombros en toda Gaza, que contienen los restos de casi 10.000 personas, y que llevará años eliminar.

Las ONG aún presentes en la Franja dieron la alarma ya en mayo pasado: una epidemia de meningitis y hepatitis había estallado en los campos de refugiados, amenazando con un “desastre sanitario”. Enfermedades de la piel como la sarna, la viruela y los piojos también se propagan rápidamente y se ven exacerbadas por la falta de agua potable, especialmente en los refugios temporales superpoblados. Luego están las muertes por desnutrición y las decenas de niños que llegan en condiciones desesperadas a los pocos centros de salud que poco pueden hacer por ellos. Ha habido decenas y decenas de muertes por desnutrición en el último mes.

El futuro inmediato de Gaza se compone de enfermedades, epidemias, déficits cognitivos, crecimiento debido a la desnutrición de una población con un 65% de menores de 15 años, penurias y falta de salud. Es una sentencia de muerte, poco a poco, pero es una sentencia de muerte.

