Zelensky en Sky TG24: “El ultimátum de Putin es neonazismo”

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó la propuesta de Vladimir Putin de poner fin a la guerra como un “ultimátum”: “¿Qué podemos decir sobre estos mensajes de ultimátum?”, dijo Zelensky durante la entrevista con el director de Sky TG24, Giuseppe De Bellis: “No se diferencian de otros ultimátums”. que se han dado desde Antes. “Ahora lo vemos como un renacimiento del nazismo. Es una nueva ola de este nazismo, porque es el nazismo ruso. Todo lo que anuncia Putin, que les concede parte de nuestras tierras que ocuparon e incluso no ocuparon, se refiere a algunas zonas de nuestro país. Dice que esto se detendrá y no habrá un conflicto congelado. Estos son los mismos mensajes que utilizó Hitler hace 100 años. Dijo: ‘Dadme una parte de Checoslovaquia y esto terminará aquí’, pero no es una calumnia histórica, porque luego llegó Polonia, y luego hubo la ocupación de toda Europa, y ya sabes, esta ola de nazismo. no se detiene y va a todas partes.” (Guerra en Ucrania: Especial – Actualizaciones).