Zoran Zaev, primer ministro de Macedonia del Norte y líder del Partido Socialdemócrata Local (SDSM), Él dijo quien renunciará a ambos cargos. Así lo anunció el domingo, luego de la derrota de su partido en las elecciones locales, que fueron ganadas en la mayor parte del país por el partido conservador VMRO-DPMNE. Las elecciones se consideraron una prueba importante para la aprobación del gobierno de Zaev.

Zaev no dijo cuándo dejaría el cargo y no está claro qué pasará ahora. La ley macedonia establece que si el primer ministro renuncia, este último conserva su cargo hasta que los partidos mayoritarios acuerden un reemplazo para su partido. Si no se llega a un acuerdo, el parlamento se disolverá y se celebrarán elecciones anticipadas.

Zaev se convirtió en líder del partido en 2013 y fue elegido primer ministro en 2017, después de que Macedonia del Norte fuera gobernada durante diez años por el conservador Nikola Gruevski, quien luego fue condenado por corrupción y sobrevivió desde el Estado. Zaev llevó a Macedonia del Norte a unirse a la OTAN en 2020, y en 2018 firmó un acuerdo histórico con el gobierno griego para nombrar oficialmente al país “Macedonia del Norte”, poniendo fin a la disputa Entre los dos países duró décadas, asociado con el uso del nombre “Macedonia”, que también identifica una región de Grecia. Recientemente fue zaev Sin embargo, tiene consenso, también debido al manejo ineficaz de la epidemia.