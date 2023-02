Guerra Ucrania-Rusia, noticias de hoy. Kyiv: Bajmut sitiado

Jefe de inteligencia de Ucrania: No hay indicios de armas chinas en Moscú

El jefe del servicio de inteligencia de Ucrania, Kirillo Budanov, no ve “ninguna indicación” de que China entregue armas a Rusia. Lo dijo en una entrevista transmitida ayer por Voice of America. “No comparto esta opinión”, dijo Budanov, refiriéndose a las acusaciones de Estados Unidos, que Beijing ha negado con vehemencia, de que China está considerando suministrar armas a Rusia para ayudar en su ataque contra Ucrania. “Por el momento, no creo que China esté de acuerdo con las transferencias de armas a Rusia… No veo ningún indicio de discutir estos asuntos”, dijo.