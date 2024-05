Sismo en México de 6.3 en la escala de Richter

Consejo editorial

El LSD es el último día inteligente o el último día intelectual, la última esperanza de escapar de una cultura que ahora está completamente homogeneizada, estandarizada y trivial. La referencia de nuestro padre espiritual, Albert Hoffman, al ácido lisérgico no es casual, sino más bien la razón por la que la revista LSD se propone como una cura cultural para las mentes distraídas por la televisión y la publicidad. En concreto, el periódico, dirigido por Michael Traversa, es el primero en ofrecer a quien quiera escuchar su opinión un gran contenedor de expresión o mencionar hechos y noticias fuera de los medios canónicos. Lsd se centra en lo que interesa a sus escritores, independientemente de si el escrito es popular o no, por lo que refleja un espíritu libre y honesto. Como resultado, muchas entrevistas que son muy importantes pero que no encuentran un lugar en los salones de televisión, reseñas de grupos musicales, discos y libros que no son reconocidos como best sellers, noticias y reportajes sobre deportes menores, hechos e iniciativas locales generalmente no lo hacen. reciban la importancia que merecen. Pero el LSD es un escape de la vida cotidiana, y diversos reportajes desde los lugares más evocadores del planeta hacen de nuestra revista un punto de referencia para los lectores odóforos.