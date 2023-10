Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Aviones estadounidenses atacan Siria y bombardean un depósito de municiones Israel podría ofrecer un trueque a cambio de la liberación de los rehenes

• Es el vigésimo día de la guerra: más de 7.000 palestinos han muerto, según cifras facilitadas por Hamás. 1.400 de ellos eran israelíes; 224 rehenes en la Franja de Gaza. • Representantes de Hamás visitan Moscú. El Kremlin: “Discutimos la cuestión de los rehenes”. Pero no ven a Putin. Israel: “Es exasperante”. • El ejército israelí: “Nuevas incursiones terrestres locales en Gaza”. • Israel en las Naciones Unidas: “La guerra es contra Hamás, no contra los palestinos”. • Palabras y abreviaturas para entender el conflicto: Glosario. • Explicar la historia del conflicto entre palestinos e israelíes.

(Gianluca Mercurio) Los preparativos para el ataque terrestre, la supuesta muerte de cincuenta rehenes bajo los bombardeos anunciados por Hamás, las protestas árabes y el acuerdo europeo sobre “treguas humanitarias”. Punto por punto:

• Las primeras incursiones terrestres israelíes

Las fuerzas y los tanques del estado judío lograron esto. Una breve incursión en el norte de Gaza Por la noche entre miércoles y jueves. El objetivo era destruir las armas antitanques de Hamás. “Preparando el campo de batalla” Antes de la invasión. Se trata del tercer ataque israelí desde el inicio de la guerra, tras más de dos semanas de ataques aéreos que destruyeron una superficie de 365 kilómetros cuadrados de la Franja de Gaza.

• ¿Cuántas muertes hay?

Seguramente son miles: más de 7.000 según el Ministerio de Salud de Hamás, entre ellos más de 2.900 menores y más de 1.500 mujeres. Obviamente, los datos no pueden ser verificados rápidamente por partes independientes, pero en las guerras de los últimos años las agencias internacionales han confirmado estos datos a lo largo del tiempo. “Puede que las cifras no sean completamente precisas minuto a minuto, pero reflejan en gran medida el nivel de muertes e infecciones”, dijo a Associated Press Michael Ryan, del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud.

después El presidente estadounidense Biden dijo que no confía en las cifras proporcionadas por las autoridades de GazaEl Ministerio de Salud respondió publicando un documento de más de 200 páginas que incluye los nombres de 6.747 fallecidos, especificando edad y sexo. Otras 281 muertes no han sido identificadas -por lo que el número de víctimas supera las 7.000- y cientos están desaparecidos.

En cuanto a los palestinos que se vieron obligados a abandonar sus hogares, su número hasta ahora es de un millón cuatrocientos mil de una población de dos millones trescientos mil. La mitad de los desplazados están hacinados en refugios de las Naciones Unidas. Cientos de miles de personas permanecen en el norte, a pesar de las órdenes de evacuación ordenadas por los israelíes.

Todo empezó, recordémoslo siempre, con la masacre terrorista cometida por Hamás el 7 de octubre: 1.400 israelíes muertos en atrocidades calculadas, incluidos 1.100 civiles.

• “Cincuenta rehenes asesinados”

Es Hamás quien siempre lo dice: si esto fuera cierto, habrían sido víctimas de bombas capaces de destruir los escondites subterráneos de los yihadistas. Si esto es cierto, el destino de los rehenes, que inicialmente eran unos 220 rehenes, de los cuales hasta ahora sólo 4 han sido liberados (todas mujeres), se entrelaza de manera aún más dramática con las incertidumbres que rodean las negociaciones, por un lado. y la cuestión de las negociaciones. Por otro lado, los planes de invasión.

• ¿De qué está hablando? Qatar, patrocinador político y económico de Hamas al igual que su patrocinador militar Irán, es el principal tema de las negociaciones, y el miércoles llegó incluso a declarar un inminente “punto de inflexión”. La idea básica es siempre liberar a las mujeres, los niños y los ancianos, porque Hamás pretende retener a los jóvenes y a los soldados hasta el final. Israel puede jugar la carta de 100 mujeres y menores palestinos detenidos en sus prisiones.

Mucho más problemático Se trata de la idea de dar prioridad a los rehenes que no sean israelíes ni tengan doble ciudadanía. del Gobierno, Davide Frattini escribeFiltraron que “no aceptaremos la elección entre los judíos como en los campos”. Mientras tanto, Irán también interviene: “Hamás está dispuesto a entregarnos civiles”. Es el juego psicológico mediante el cual los yihadistas y sus aliados esperaban desde el principio crear división entre los occidentales y los propios israelíes.

• ¿A qué etapa ha llegado la invasión?

de acuerdo a Wall Street JournalLos estadounidenses recibieron un aplazamiento por parte de Israel al menos hasta finales de esta semana para que puedan desplegar sistemas defensivos para proteger sus fuerzas en la región. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó el miércoles que la entrada en la Franja es segura, pero hasta ahora también prefiere posponer las cosas, y las divisiones entre miembros del gobierno y el ejército no parecen haberse resuelto.

• ¿Pero cuáles son los objetivos de Estados Unidos?

Biden y el secretario de Estado Blinken están tratando de convencer a Israel de que destruya gradualmente a Hamás para limitar las víctimas civiles. Su objetivo es evitar cualquier tipo de escalada y esbozar planes para el futuro que reabran las perspectivas de un Estado palestino (aquí Los cinco objetivos americanos y los cuatro tipos de escalada).

• Dos líderes de Hamás fueron asesinados

Según los israelíes, se trata de Shadi Baroud, jefe adjunto de la inteligencia de Hamás y mano derecha del líder político Yahya Sinwar, y Hassan al-Abdullah, responsable de los equipos que disparan cohetes hacia Israel. Se trata, como explica Lorenzo Cremonesi, “de una brutal persecución destinada a privar a la organización yihadista de figuras clave dedicadas a dirigir y alentar la resistencia guerrillera contra la esperada operación terrestre”.

• Protestas árabes

“¿Es ésta la guerra que ustedes defienden? Esto es barbarie”, gritó Riyad Mansour, el embajador palestino ante las Naciones Unidas (donde Palestina tiene estatus de “Estado observador no miembro”), cuando habló del asesinato de tres mil niños. Nueve países árabes -incluidos aliados clave de Estados Unidos y aquellos que han firmado acuerdos de paz o de normalización con Israel- adoptaron una posición conjunta pidiendo un alto el fuego inmediato: “El derecho a la autodefensa consagrado en la Carta de la ONU no justifica violaciones flagrantes de los derechos humanos. “. Así se afirma en la declaración firmada por Egipto, Jordania, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Arabia Saudita, Omán, Qatar, Kuwait y Marruecos. Mientras tanto, una delegación de Hamás fue recibida en Moscú. Estados Unidos está presionando a Qatar para que rompa sus vínculos con los yihadistas palestinos.

• ¿Y Europa?

Europa está dividida, como es inevitable en un tema como este, y precisamente en un tema que sirve para empujar a 27 países a debatir qué hacer con todo, desde las cuotas lácteas hasta las guerras. Europa no está dividida sobre lo básico –defender a Israel, el deseo de luchar, evitar la escalada, el Estado palestino que nacerá tarde o temprano– sino sobre lo que debemos hacer ahora. Así, en el Consejo Europeo de ayer, sólo España y Bélgica presionaron para solicitar un alto el fuego, pero la gran mayoría, escribe Francesca BassoPrefirió la fórmula de “treguas humanitarias” para el paso de la ayuda, precisamente para subrayar que en este momento es impensable detener la respuesta israelí.

• ¿Es Italia?

Primera Ministra Giorgia Meloni ella reafirmó La posición italiana y europea, coherente con la posición estadounidense: “Creo que una de las herramientas más efectivas para derrotar a Hamás es dar una resolución y un calendario para resolver la cuestión palestina y dar mayor peso a la Autoridad Nacional Palestina. ” . “Este es un papel que la Unión Europea puede desempeñar y es sin duda una de las grandes claves a medio plazo”.

• Porque es importante

Porque la Primera Ministra, al tiempo que reitera su apoyo inquebrantable a Israel, Confirma que te has rendido En este punto recurrió al trasfondo antiárabe y antimusulmán de los años que estuvo en la oposición. Un objetivo particular sería enojar a los países en riesgo, empezando por Túnez –en el que el gobierno de Meloni basa gran parte de su estrategia migratoria–. La idea de que el interés nacional no puede separarse de las buenas relaciones con el otro lado del Mediterráneo parece haber sido adquirida por los dirigentes de la Hermandad, mientras que sigue siendo indigesta para Salvini. Lo que también se hace sentir en las maniobras económicas.