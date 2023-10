El alcalde demócrata ofrece billetes (solo ida) para obligarles a marcharse – Corriere.it

NUEVA YORK – Primero, la ira hacia los gobernadores republicanos del sur, Greg Abbott de Texas y Ron DeSantis de Florida, quienes… Enviaron filas de autobuses llenos de inmigrantes a Nueva York. Luego desacuerdos con el presidente. BidenAcusó a su colega de partido de no haber movilizado ayuda federal para la emergencia migratoria en la ciudad más grande de Estados Unidos. al final Pánico por la afluencia de solicitantes de asilo (130.000 llegadas el año pasado) que la gran ciudad ya no puede soportar.. Y ahora, el intento desesperado de Convencer a los recién llegados para que se vayan a otro lugar ofreciéndoles billetes de avión (solo ida) A cualquier destino global que quieran.

Cuando el número de llegadas se duplicó repentinamente el invierno pasado, el alcalde de Nueva York, eric adams, Ya luchando por encontrar alojamiento para las personas sin hogar de la ciudad, intentó abrir nuevos refugios municipales e instalar grandes tiendas de campaña en Randall’s Island y otros parques urbanos. Incluso esto no fue suficiente, por lo que Adams comenzó una campaña cada vez más dura para empujar a los inmigrantes hacia otras costas. Ofrezca un billete a cualquier destino, incluso Australia, Sudáfrica o Polinesiasuponiendo que estos estados lo acepten, se produce después de crecientes estallidos que llevaron a acusaciones del alcalde demócrata por parte de progresistas de insensibilidad moral y de violar una ley que exige que la ciudad brinde refugio a cualquiera que lo necesite.

Adams respondió que la norma era inaplicable en el actual estado de emergencia y pidió a la Corte Suprema del Estado de Nueva York que la suspendiera. Luego dijo a Los solicitantes de asilo que siguen llegando a un ritmo de 4.000 por semana ya no tienen sitio para ellos en Nueva York: El sistema de alojamiento, que alberga a unas 50.000 personas desplazadas, se ha duplicado, pero no es suficiente. Ya no hay espacio: los únicos espacios se crean pidiendo a quienes tienen una cama en el refugio que se vayan después de 30 días.