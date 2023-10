Párroco de Gaza: “Estamos cansados. Con las bombas, sólo crecerá el odio”.

Padre Gabriel Romanelli, 54 años, argentino, párroco de la única Iglesia católica en Gaza desde hace 4 años: bajo su cuidado se encuentran 135 almas entre mil cristianos en la Franja. Una minoría entre una minoría de la población total de 2,3 millones de personas. El bombardeo israelí en Belén lo tomó por sorpresa y se suponía que regresaría a Gaza el domingo 8 de octubre. Un mundo pasado. Ha pedido varias veces a las autoridades israelíes que le permitan regresar, pero actualmente toda la zona está cerrada: está en contacto constante con Gaza, nos dice, dentro de los muros del Patriarcado Latino en Jerusalén.

¿Cuál es el estado de la sociedad?

“Es dramático. Todas las personas con las que hablo me dicen que hoy en día no existe un lugar seguro en Gaza, razón por la cual muchas personas ni siquiera quieren salir de sus hogares: los bombardeos continúan y muchas personas han muerto al irse después de las órdenes de evacuación emitidas por Israel. Entonces piensan que morir en casa es mejor que ir al Sur: porque en el Sur no hay nada. Ni manta, ni bolsa de harina, ni tienda de campaña. Y luego se quedan. Muchos vinieron a nosotros creyendo que la iglesia era un lugar seguro. Pero después del bombardeo de San Porfirio ya no había ninguna certeza”.

¿A cuántas personas alojas?

“La Iglesia católica tiene cinco templos: en todos hay refugiados. Nuestros feligreses, los 54 niños discapacitados a quienes ayudan las monjas de la Madre Teresa, algunos ancianos y enfermos, algunos pobres a quienes ayudamos desde hace años, y luego hay muchas personas que también vienen de otras iglesias: antes del bombardeo de los ortodoxos En la iglesia había 500 personas en la parroquia, ahora son 700 personas. Por la noche duermen en el suelo de la iglesia porque tienen miedo de quedarse en los edificios más cercanos a la carretera. El temor es que el edificio o la vía sean impactados y todo se derrumbe, como en San Porfirio. El Patriarcado Latino de Jerusalén alertó a las autoridades israelíes sobre la ubicación de nuestras instalaciones, que en su interior había refugiados civiles y que muchos de ellos no podían moverse: la respuesta fue que no éramos un objetivo. Pero San Porfirio no fue así. “La gente se siente más protegida porque estamos allí, pero todo el mundo sabe que el peligro también es real aquí”.

¿Conoces a las víctimas de San Porfirio?

“Confirmación. Estoy en Gaza desde 2005, primero como vicario y luego como párroco: la comunidad cristiana es pequeña y está muy interconectada. Andamos en los mismos grupos, nos casamos entre personas de diferentes ritos. Lo sabía todo las personas que murieron, y vi a muchos de ellos crecer”. “Y vi nacer bebés. Eran buenas personas”.

¿Qué se necesita hoy en Gaza?

“Electricidad. Cascada. Medicina: En los hospitales las operaciones se realizan sin anestesia. Hay 18.000 heridos. Los generadores, los paneles solares y todo lo que se instaló para compensar la falta crónica de energía ya no funciona. Incluyendo las bombas para conseguir el “Se necesita agua al menos para lavarse. No sirve de nada”. De los frigoríficos: sólo comemos alimentos secos, siempre que los tengamos”.

El Papa la llamó.

“El Papa llama casi todos los días: a mí, o si puede pasar, también llama a Abu Youssef, mi adjunto. Nuestro Padre Youssef me dijo que a veces ponen un altavoz en la parroquia y hacen que sus palabras sean escuchadas por todos los presentes. Pide protección para los niños porque sabe que son discapacitados y necesitan ayuda más que los demás. Sentirse cerca de él es importante”.

¿Qué quieres decirle al mundo de tus feligreses en Gaza?

“Pido a los creyentes que oren, porque el Señor escucha. A todos los que tienen voz, pido la paz y el fin de los bombardeos. Sé que esta es una posición controvertida y que muchos no quieren escuchar. Pero más bombas significan más muertos y más heridos. Esto significa que el mal seguirá creciendo. También quiero decir que los corredores humanitarios son urgentes: esta es una región que ha estado sitiada durante quince años. Antes de la guerra, llegaban cientos de camiones diariamente, pero ahora llegan unos veinte camiones. Es una gota en el desierto. Mi mensaje es el mensaje del Papa: paz. La paz sea con todos, con Israel, con los palestinos y con el pueblo que fue llevado a Gaza contra su voluntad”.