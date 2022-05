La guerra, después de tres meses «el 20% de Ucrania ya es Putin». Frost en el Kremlin sobre la paz italiana

allí Rusia Ocupado en tres meses de guerra Alrededor del 20% de la tierra ucranio, equivalente a 125.000 kilómetros cuadrados. Y aunque Moscú, en varias ocasiones, ha ralentizado su avance en un intento por restaurar sus fuerzas, Kiev ahora enfrenta dificultades, con necesidades inmediatas y a largo plazo. Por esto en la Tierra, el segundo ForbesHa habido un crecimiento notable en los logros alcanzados Kremlin.

Putin, exjefe de los servicios británicos: “El zar caerá en 2023 y luego ingresará al hospital en un hospital para enfermos”

El 23 de febrero, un día antes de la invasión, la superficie de los territorios ocupados era de 43.300 metros cuadrados. Esto prácticamente se ha triplicado en manos de Rusia. “Los ucranianos están haciendo un gran trabajo pero la situación en Donbass, desde el punto de vista militar, se ha vuelto muy difícil”, es el mensaje que llega desde la OTAN, donde también dejan claro que es “necesario” que la alianza o los estados miembros individuales continúan suministrando armas a Ucrania.

mediación avanzada

En este escenario, el camino hacia la mediación es cada vez más arduo. Moscú recibió el plan de paz presentado por el canciller Luigi Di Maio a Naciones Unidas, pero no pareció ser bien recibido. Por el momento, recibió el rechazo del ex presidente ruso Medvedev. “Es una corriente de conciencia pura separada de la realidad: Donbass y Crimea nunca volverán a Kiev”, dijo el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, quien dijo que el plan se elaboró ​​sobre la base de las mentiras de los ucranianos. Pero el Kremlin se está retirando: “No hemos visto eso todavía”, dijo el portavoz Dmitry Peskov.

La atención de las fuerzas del zar se concentra ahora en el distrito Vasylivka de Zaporizhzhia y la lucha no parece detenerse, ya que los rusos bombardean la vía férrea de Dnipropetrovsk. Sobre el terreno, la batalla continúa en el Donbass, donde unidades de élite de Spetsnats y contratistas de Wagner han venido a echar una mano a los soldados de Putin que están concentrados en ocupar toda la región de Lugansk. En el centro de la ofensiva permanece el centro estratégico de Severodonetsk, rodeado desde tres direcciones. Para el gobernador Serhi Gedayi, era demasiado tarde para la huida de casi 15.000 civiles varados. “A estas alturas -dijo- ya no voy a decir: lárguense, váyanse. Ahora les diré: quédense en un albergue. Porque tanta densidad de bombardeos no nos va a permitir ir a buscar gente”. Las fuerzas enemigas centraron sus esfuerzos en la operación para rodear las ciudades gemelas de Lysichansk y Severodonetsk, separadas por el río Seversky Donetsk.

Actualmente se está realizando una maniobra de pinzas en el campo para tratar de cortar las líneas de suministro ucranianas y verificar las carreteras principales en busca de enlaces hacia el oeste, mientras continúa el bombardeo de alfombra, matando al menos a 7 civiles e hiriendo a 10 más en 24 horas. “Ahora – dijo el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, Oleksandr Motozyanek – estamos observando la fase más activa de la agresión”.

La campaña rusa continúa en el resto del país con nuevas incursiones en las regiones de Mykolaiv y Dnipro. En las áreas ya ocupadas, Rusia, mientras tanto, está tratando de reforzar su control. En Mariupol, ingenieros del ejército y especialistas de la Flota del Mar Negro completaron operaciones de desminado en la franja costera y el puerto, donde, según la defensa de Moscú, se encontraron 12.000 explosivos y armas. La recuperación también afecta a Azovstal, mientras que el líder de los separatistas prorrusos en Donetsk, Denis Pushilin, ha anunciado que se está preparando el juicio militar de los combatientes ucranianos capturados tras abandonar la fábrica fortificada y que representantes de muchos países, incluidos los occidentales, estarán presentes. invitados a las audiencias. También está previsto reforzar la presencia en Kherson, donde el jefe adjunto de la nueva administración pro-Kremlin, Kirill Strimosov, anunció que pediría a Moscú que estableciera una base militar.

Soldados menores de edad

A medida que la batalla se intensifica, Putin todavía tiene que lidiar con tropas exhaustas y desmoralizadas. Otra brigada, esta vez de la Fuerza Aérea, murió en el este de Ucrania: un misil Stinger alcanzó el avión del general Potashov, que estaba en guerra a pesar de su retiro desde 2013. Parece, entonces, que para introducir nuevas tropas en el campo, el presidente está dispuesto a enviar el palacio a Ucrania para apoyar la invasión. En el sitio web del gobierno de Kiev aparece un documento que prueba la decisión de los líderes rusos de implementar la orden “Sobre la regulación de la participación de miembros del Movimiento Militar Nacional Unarmiya en la realización de una operación especial en el territorio de Ucrania”. Que es testigo de la firma del ministro de Defensa de Moscú, Sergei Shoigu.