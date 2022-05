Un nuevo alto al embargo petrolero ruso, Shake Urban. Von der Leyen: “No espero un acuerdo en la cumbre de la UE”

Víctor Urbano empujarla prohibición a mi Petróleo ruso y elLa Unión Europea Ella se ve obligada a seguirlo. ActualmenteHungría Luego el cheque y el Presidente de la Comisión de la Unión Europea Úrsula von der Leyen Se ve obligada a admitir en términos muy claros que el acuerdo está demasiado lejos y que “no tiene sentido dar falsas expectativas”. Por lo tanto, no hay nada que se pueda hacer a corto plazo. El tira y afloja se prolonga desde hace tiempo y el primer ministro húngaro, con una carta enviada al presidente del Consejo de la Unión Europea Carlos michel revelado antes tiempos financierosexplicó que la discusión sobre detenerse durante cumbre subordinar líderes europeos Programado para la próxima semana, si no hay información sobre el primero Finanzas por ayuda budapest para prescindir del petróleo de Moscú.

Discutir el paquete de sanciones a nivel de comandante Si no se aprueba Estarán sale mal“, escribió Orban en la carta a Michel. “Solo se destacará para nosotros divisiones internas Sin ofrecer una posibilidad realista de resolver las diferencias. Por lo tanto, sugiero que este tema no se aborde en el próximo Consejo Europeo”. Una línea ampliamente respaldada por el presidente de la Comisión Europea en una entrevista con Político En el que dejó claro que no esperaba que se llegara a un acuerdo durante la próxima cumbre europea: “Creo que este es un tema que no se puede resolver en el contexto de Consejo europeo “Porque es muy técnico y hay mucho que discutir”, dijo al sitio. Añadió, por tanto, que “no tiene sentido dar falsas expectativas”. Explicó que sigue siendo un “elemento político de la discusión”: “O como los demás 26 estados miembros Quieren rendirse a Hungría en términos de Inversionespero lo mas importante dificultad Son técnicos y estamos hablando de ellos “en estos días”. Estamos discutiendo países sin litoral, dijo von der Leyen, que necesitan Suministros alternativos a través de gasoductosentonces tenemos que hablar de inversiones en gasoductos para aumentar la oferta, y estamos hablando de actualizar refinerías e inversiones en energías renovables.

El jefe del ejecutivo europeo afirmó que se reunió con Orban en Budapest “para entender cuáles son las implicaciones, y objetivamente hay un problema técnico difícil” que hay que resolver. “Si es necesario, siempre estoy disponible para hablar con él por teléfono”, explicó en la entrevista publicada esta tarde por Davos. a mi tiempos financierosOrban indicó en su carta a Michel que el plan RePower UE desde Comisión de la Unión Europea Presentado la semana pasada “No tocado miedos Hungría’ porque no ofrece fondos Para los estados miembros sin litoral: “No hay indicación de método y en veces Financiación de necesidades urgentes para inversión vinculado al reemplazo del petróleo ruso”, escribió el primer ministro húngaro, especificando que Sanciones puede causar “Graves problemas de abastecimientoHungría y socavará sus intereses estratégicos en este asunto seguridad energéticaprovocando una ‘choque de precios’ familias y la economía del país.

Antes del disparo de von der Leyen, era vicepresidente ejecutivo de la Comisión de la Unión Europea valdis dombrovskisdurante la rueda de prensa de la finalización del Ecofin, para mantener el listón recto: “En lo que a nosotros respecta, es importante para nosotros avanzar sin demora. Finalizarlo Sexto paquete desde Sanciones Es tarde, han pasado algunas semanas”. Señaló que la agenda del Consejo Europeo “no depende de la Comisión Europea, pero para mí, creemos que es importante avanzar”. con los estados miembros que no tienen acceso al mar para ver cuál es la mejor manera de proceder”. miedos. Pero si nos fijamos en el paquete de sanciones, en particular el embargo petrolero, hay que tener en cuenta que el año pasado, el 62 % de las importaciones rusas en la Unión Europea fueron hidrocarburos”. En otras palabras: “Cuando tratamos importaciones ruso Combustibles fósilesRealmente estamos buscando fuentes de financiación. guerra rusa. Por lo tanto, es importante que todas las decisiones se tomen sin demora”.