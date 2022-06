Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo lo confirma: ‘Estoy totalmente soltero’

Manuel Portozzo hablar con no volverá a sucederun programa de radio presentado por Giada De Miceli. El nadador, entre otras cosas, volvió a hablar de la experiencia que vivió dentro residencia:

Ciertamente no fue una elección fácil, precisamente porque me gusta. ALDO Venimos de un contexto diferente. Lo que me hizo decir que sí es la verdad alfonso Me quería, sabía que podía hacer algo diferente y dar una gran educación y dejar algo diferente a lo habitual. Algo que permanecerá en la mente de las personas. El hecho de que la gente hubiera visto a un niño discapacitado en silla de ruedas durante meses hizo que las cosas se supieran mejor. No me presenté y, de vuelta a mi naturaleza, tomé un camino tranquilo. Afortunadamente hubo ALDOFue un descubrimiento maravilloso.