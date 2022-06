Gf Vip 7, la reacción de Beilin al rumor de que Spinalbese quiere actuar

antonino espinalbes Se hizo conocido en la columna de chismes por su relación con Belén RodríguezDe su amor nació la niña Luna María. Sin embargo, los dos se separaron poco después de la llegada de su pequeña hija. abejas espinales Ahora es un hombre de negocios y recientemente, según los rumores, Se ha contactado a un ex estilista a través de una producción. gran hermano vip Para ser parte del elenco de la 7ma edición del reality show Canal 5.

Él mismo había confirmado los rumores sobre su posible entrada en la casa más espiada de Italia. De hecho, para micrófonos Rtl 102.5 han declarado:

Me buscaron, querían encerrarme en la casa, pero me escapé. Ahora estoy pensando en otra cosa, de toda la inversión de tiempo y dinero que se ha hecho hasta ahora. Ciertamente, si entrara, me quedaría como lo ves ahora. Quién vivirá verá, la popularidad me preocupa.