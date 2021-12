Tienes delirios de heroísmo, así que no hables conmigo a tu esposa

Alex Bailey se peleó con Solly Sorge En casa Gran Hermano VIP 2021. El actor no tuvo tiempo de decirse a sí mismo enamorado de ellaEso estalló en una pelea. Todo empezó con un juego. Los autores llamaron a los Giffenies para dar la bienvenida a los recién llegados, relatando recuerdos de los primeros días que pasaron en casa. El partido fue oficiado por Alex Bailey, cuando Sully se levantó y se fue.

Alex Bailey se acercó a Sully para comprender el motivo de su comportamiento. La Givina explicó:Me molesta la falta de respeto“El actor no está en forma:”Me faltaste el respeto al irte. Nunca ves una falta de respeto por ti mismo, siempre ves el respeto de los demás. Siempre estás del lado de la mente, siempre eres la persona adecuada.Entonces el antiguo rostro de hombres y mujeres lo acusó de generalizar:

“Si quieres, hablemos de este momento muy específico, pero generalizar está más allá de toda lógica. Evita decir ‘Tú siempre, siempre …’. Ve y juzga a alguien más. No siempre me levanto y me alejo. Hice eso hoy, porque no dejas espacio para que nadie hable. Tienes una obsesión por ser el protagonista cansado “.

Belli, hablando por encima de Sully, trató de responder: “Confía en que tengo 40 años, no me hago ilusiones del campeonato, tú tienes ilusionesCuando Billy salió de la habitación, Sully concluyó:Yo soy el protagonista, pero tu tienes una obsesion bebe“.

Sully Sorge, tras chocar con Alex Bailey, se desahoga con Manila Nazzaro. Le explicó a la ex Miss Italia, que si bien todos fueron llamados para contarse, ella solo escuchó la voz de Alex Bailey. Luego señaló un comportamiento que ya no podía tolerar:

“Ya que ha estado haciendo este trabajo durante años, también debería poder hacerlo. No lo hagas de esa manera. Debería dejar espacio y respetar a los demás. Es molesto ver a la gente pisoteando los espacios de otras personas, para glorificarse a sí mismos. Me envía a un estado de desmoronamiento porque es una falta de respeto que no me permito hacer. Alex siempre lo hace. Yo nunca lo acepto. Hablé con Gianmaria hace dos meses sobre esto. Vino aquí y dijo: ‘ Siempre haces esto ‘, arrojándome su frustración. Pero cómo te atreves. Ve y habla con tu esposa de esta manera, ella definitivamente no me dejará hablar con ella. Empieza a levantar la voz. Él los lleva, yo’ ya he soportado bastante “.