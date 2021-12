“¡Incorrecto! Dijo que no había lengua en la qiblah”.

Entre el influencer y el actor hay un aire tenso. ¿Algo está roto?

La primera pelea en Hogar subordinar Vibe hermano mayor entre Solly Sorge y Alex Bailey. Después de la última cita con realidadLos dos “amigos artísticos” sufren constantes malentendidos y la poetisa parece desintegrarse hora a hora. por la tarde Sol y alex Tuvieron Cara muy caliente ah El ex pretendiente dijo que estaba cansada Claroacusándolo sobre todo de incoherencia.

Razón, al principio inútil, condujo Soleil Acusar a Alex de varias cosas, incluida la famosa Beso durante Turandot. los Hermano mayor Se pidió a los concursantes que contaran sobre sus primeros 70 días e Claro Parecía monopolizar la escena, sin dejar espacio para que otros hablaran por sí mismos. por esta razón Soleil Al principio explotó. Aquí están sus citas de Biccy:

“Tú eres el único que empezó a hablar. Davide no dijo nada y se sentó. Siempre tienes que estar en el medio y hablar por encima de los demás. No me respetas. ¿Debería empezar a decir lo que estás diciendo? Es agotador. El monólogo y siempre es así. ¿Soy yo el protagonista? “Sí y tienes manía de miel. Qué fea falsificación. Lo engañas todo, voltea la tortilla. Puedes hacerle esto a los demás, pero no a mí mismo. . ” Alex, molesto con las palabras SoleilLuego salió de la habitación.

Y esa no es toda la razón La Sorge, charlando con Katia Ricciarelli y Manila NazzaroContinuó atacando a Alex, sin escatimar nada:

“¿Por qué no lo llevo? Porque estoy empezando a ver cosas, aparte de antes. No me gusta cómo está actuando. En el episodio estaba en problemas. Pasaron cosas y él sabe muy bien, debe haberlo hecho”. estado hablando y en cambio no dijo nada. Así que me da vergüenza porque quiere cubrirse “.

Como en Turandot tenía que ser un beso hermoso y escénico. En cambio, vino, me tomó y me metió la lengua. Luego, en el episodio, dijo ‘no había lengua, era un beso cinematográfico’. Le faltaba respeto y honestidad intelectual. … Tiene cola de paja y se ha metido en protección. Basta de posturas corporales y todo lo demás, se ha ido lejos de mí. Ahora hace eso separado y quiere dejar pasar que él es el que está lejos de mí. . Me confesó que tenemos algo y ahora quiere demostrar que no es así “.

“Hace un par de semanas me fui para darle amistad … Seguir Soleil – Seguía diciendo que me extrañaba. Luego volví y le quité el brazo de la amistad. Ahora quiere negar haberle tomado del brazo. Si lo cantaba y lo tocaba. Así que quédate solo y no te daré más mi complicidad. Está nervioso porque le he dicho antes que en este momento ya no hay callos de gato y que tiene que calmarse “.

