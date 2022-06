Así que no le quedan programas de televisión.

Federico Fashion Style Ella es una de las personalidades de la televisión que apareció en el período reciente. El estilista de Anzio, que debutó en televisión con Il Salone Delle Meraviglie en tiempo real, se ha dado a conocer al gran público participando en Bailando con las estrellas 16 es Show de Bubba y Nerdy como columnista. Aparentemente él carrera televisiva Será en un punto fijo. Según los últimos rumores, el peluquero no participará en Gran hermano vip 7 El próximo otoño es como se esperaba y no volverá de nuevo. Televisión Ni con su segunda temporada autobús de belleza en Descubrimiento+.

Federico Fashion Style se alejará de la pantalla chica ¿Durante algún tiempo? Así parece. de acuerdo a gente chismosa Para el hombre de 32 años, las puertas del televisor se cerraron repentinamente. “Ha tenido un pie en la casa, pero según rumores recientes, su estilista pronto se encontrará sin transmisión”. El sitio web de Jawahery se lee hoy, 9 de junio de 2022, desde el portal.

Aparentemente entonces, como especulaban algunos rumores, federico estuvo muy cerca de convertirse Un competidor del Gran Hermano Vip 7. Algo, sin embargo, podría haber salido mal. No está claro si las negociaciones terminaron y por qué. Evidentemente hay que tomarse todo con cautela porque de momento no hay noticias oficiales sobre él pero solo rumores. El propio interesado aún no lo ha confirmado o desmentido chisme.

gente chismosa También se duda de la presencia en Horario de television La segunda temporada de autobús de belleza programa de viaje Federico Fashion Style que debutó en 2021. Una vez más, nada es seguro.

Queda por ver por qué Federico Fashion Style Pasará del “perejil” de la tele al gran ausente. ¿Quizás, como muchos especulan, su exposición excesiva en televisión, que sucedió de golpe, no fue particularmente apreciada por la audiencia y los locutores? Desde la aparición de Il Salone delle Meraviglie, el joven de 32 años ha sido invitado a menudo en Bárbara Dorso En el salón de los Vivos no queda un dorso. Luego Barbarella quiso que hiciera La Pupa y Nerdy Show como columnista.

Entonces parece que el nombre Federico Fashion Style Se puede eliminar permanentemente de la lista. Candidatos elegibles para Gran hermano vip 7. Por ahora, las principales estancias en Cinecittà House el próximo otoño son Antonino Spinalbes, Giliola Cinquetti, Patricia Groppelli, Asia Giannis y Max Felicitas.