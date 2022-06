Pancartas contra el Chef Alessandro Borghese en Livorno: “El trabajo freelance es explotación, no eres bienvenido”

El chef Alessandro Borghese llega a Livorno para filmar algunos clips de su programa de televisión “Cuatro restaurantes”. Pero la acogida no es la mejor: de hecho en algunas zonas de Livorno, sobre todo en la zona veneciana, aparecen Pancartas contra el chef: “Borgese en Livorno no eres bienvenido”.. Para ponerlos USB Livorno, que explica en su página de Facebook: «Borgese comenzó hace unos meses con unas frases en defensa de los restauradores que decidieron no pagar a sus empleados, porque ‘deben aprender’ el oficio. Nos gustaría recordar a Borghese que el trabajo por cuenta propia (y en nuestro país existe en diferentes sectores) se llama explotación. El trabajo siempre da sus frutos…”

El gremio se refiere a la entrevista que le dio el chef Expedido al Corriere della Sera: «Supongamos que los chicos, hoy, se den cuenta de que estar en la cocina o en la sala no significa vivir en grupo. Prefieren quedarse los fines de semana para disfrutar con los amigos. Y cuando deciden intentarlo, lo hacen con la soberbia de quien siente que ha llegado. Y reclama importantes recompensas. Inmediatamente. Puede que no sea popular, pero no tengo ningún problema en decir que trabajar para aprender no significa necesariamente que me paguen. Servido en cruceros con “solo” placa de residencia aprobada y permiso de residencia. Deténgase. Estaba bien con eso: la oportunidad bien valía el salario. Hoy hay niños sin arte ni parte que no tienen intención de invertir en sí mismos. No te dediques a trabajar y no te encariñes con la camiseta”.