Amigos, Agata Reale cuenta lo que María de Felipe hizo por ella

Hace aproximadamente un año y medio ágata real Reveló su batalla a través de una publicación conmovedora en las redes sociales. ex bailarina amigos Ha estado luchando contra un monstruo desde 2019: la leucemia mieloide. Corrientemente ágata Ella está mejor y ha terminado su ciclo de quimioterapia. La pesadilla ha terminado, incluso si el miedo a la recaída permanece, como sabe cualquiera que haya enfrentado alguna vez la misma lucha.

ágata realY quiso mantener oculta su enfermedad durante varios años, así como quiso confesarle recién ahora la cercanía que él le mostraba. María de Filippi, Presentadora del talento que la dio a conocer al gran público.

como se informó biccy.itDurante una entrevista reciente, la bailarina dijo que recibió un regalo de de Filippi:

Admito que tengo un bonito regalito, un regalo muy bonito. y no solo, María También me envió un mensaje muy bonito, que agradezco mucho. Fue una carta de aliento, escribiéndome que estaba cerca de mí, que no se rendía y que sabía que yo era una niña fuerte. Nunca dije esto antes